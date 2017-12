La prova del cuoco, la puntata di oggi martedì 19 dicembre 2017. La prova del cuoco torna oggi, martedì 19 dicembre 2017, su Rai 1, con tante nuove ricette e nuove sfide. Prima di scoprire le novità e i nuovi piatti della puntata di oggi de La prova del cuoco ricordiamo alcune ricette della puntata di ieri lunedì 18 dicembre 2017.

La prova del cuoco, aspettando le ricette di oggi 19 dicembre 2017!

Nella puntata di lunedì 18 dicembre 2017 de La prova del cuoco spazio alla fantasia ed alla creatività con gli antipasti di pasta sfoglia, ad esempio i buonissimi cannoli di Cristian Bertol di pasta sfoglia ripieni di besciamella e formaggio, oppure la ricetta della pasta sfoglia con i carciofi, ovvero la millefoglie di carciofi. La bravissima Alessandra Spisni ha preparato i fagottini rustici di cappone conditi col burro aromatico, mentre Fava ha preparato un ottimo risotto con cavolfiore e caciocavallo.

La prova del cuoco, le ricette del primo round di gara di oggi martedì 19 dicembre 2017!

Scopriamo insieme quali saranno le nuove ricette de La prova del cuoco di oggi, martedì 19 dicembre 2017. Cucina oggi per la squadra del Pomodoro Rosso Natale Giunta da Palermo, mentre per il Peperone Verde gareggia Cesare Marretti da Firenze. La ricetta del primo round di gara, da realizzare in dieci minuti, sarà il bollito con le salse: bollito con salsa di pistacchi e succo di agrumi ed una salsa classica una salsa verde per Natale Giunta, salsa olandese e poi una con curcuma, mela e zenzero per Marsetti. Antonella Clerici assegna la vittoria a Cesare Marsetti, che assegnerà la penalità a Natale Giunti nella seconda parte di gara. In attesa di scoprire le ricette della sfida finale di oggi martedì 19 dicembre 2017 de La prova del cuoco, Daniele Persegani preparerà gli gnocchi della vigilia!

La prova del cuoco, le ricette ed il menù della sfida finale di oggi martedì 19 dicembre 2017!

Le ricette ed il menù di oggi de La prova del cuoco prevedono per la squadra del Pomodoro Rosso Tortelli ripieni al Castelmagno e galletto in salsa di mele e latte di mandorla, per la squadra del Peperone Verde prevedono una tartina danese e tagliolini con pesto, rucola e vongole. La penalità assegnata da Marsetti è il Tutto a mano. La squadra del Pomodoro Rosso riceve oggi 6 per la tecnica, 5 per il gusto e 5 per l’impiattamento. I Verdi ricevono 8 per la tecnica, 8 per il gusto, 8 per l’impiattamento. Il totale è 16 per i Rossi e di 24 per i Verdi. Vince La prova del cuoco di oggi la squadra del Peperone Verde. Appuntamento a domani mercoledì 20 dicembre 2017 con La prova del cuoco su Rai1 alle 11.50. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, ricette e news su La Prova del Cuoco.

