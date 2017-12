Manovra 2018: Web tax dimezzata al 3% ma non su lʼe-commerce. L’imposta sulle transazioni digitali passa dal 6% fissato al Senato al 3% e non viene allargata al e-commerce, come veniva ipotizzato inizialmente. “Con il 3% su base imponibile diversa incassiamo circa 190 milioni”, previsto in uno degli emendamenti del relatore alla manovra, Francesco Boccia (Pd). Che ha dichiarato di aver depositato 12 emendamenti tra i quali un ‘pacchetto digitale’ che contiene anche un intervento sul fintech, la modifica alle norme sulla spedizione postale dei pacchi e nuove regole sulla protezione dei dati digitali. Il presidente dei senatori di Ap Laura Bianconi, inoltre, ha annunciato di aver “ottenuto il rifinanziamento completo per il 2018 del bonus bebè e il raddoppio delle detrazioni fiscali per i redditi dei figli a carico delle famiglie, la cui soglia passa da 2mila a 4 mila euro”.

I dettagli sulla nuova imposta.

Spariscono le comunicazioni all’agenzia delle Entrate e quindi lo spesometro per tracciare le imprese digitali, e sia il credito d’imposta riconosciuto alle imprese residenti per evitare doppie tassazioni . Inoltre scompare anche il ruolo di sostituti d’imposta a carico delle banche. Comunque, le piccole imprese in contabilità semplificata e i minimi non verranno penalizzati. La data dell’entrata in vigore resta fissata al 1 gennaio 2019. Questa nuova imposta sulle transazioni digitali sarà prelevata applicando una ritenuta d’imposta. Inoltre, sarà prevista anche una misura “salva” Pmi e start up in quanto l’obbligo di versamento delle imposte scatta quando sono state effettuate almeno 3.000 transazioni digitali la nuova imposta sulle transazioni digitali sarà prelevata con l’applicazione di una ritenuta; prevista anche una misura “salva” Pmi e start up perché l’obbligo di versamento delle imposte scatta quando sono state effettuate almeno 3.000 transazioni digitali durante un anno solare. Con l’addio al credito d’imposta, il gettito stimato al senato di 114 milioni aumenterà di altri 76 milioni.

