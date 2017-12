Natale 2017: Eventi per bambini a Napoli dal 22 al 26 dicembre. Natale è un’occasione di festa amata da tutti i bambini e a Napoli tanti saranno gli eventi in programma per divertirsi dal 22 al 26 dicembre 2017. Di seguito i dettagli degli eventi in programma.

Napoli Christmas Festival alla Mostra d’Oltremare.

Il Napoli Christmas Festival alla Mostra d’Oltremare è un enorme spazio ricco di giostre, mercatini con street food e la Casa di Babbo Natale creata con palloncini. I bambini potranno divertirsi sul trenino, autoscontro e tante altre giostre, e gli adulti potranno divertirsi con le attrazioni più adrenaliniche. In uno spazio aperto è stato creato anche un piccolo museo con i pezzi di vecchie giostre dell’Edenlandia. Ogni giorno sono in programma tanti spettacoli. Inoltre

nel biglietto di ingresso è compreso un giro in giostra.

Villaggio di Natale Gloria 2017.

Il megastore Gloria, situato a Giugliano, organizza come ogni anno un grande Villaggio di Babbo Natale con ingresso gratuito. Dove sono presenti varie aree tematiche nei diversi spazi del negozio: Il bosco degli abeti, Casa di Babbo Natale, Circolo Polare, Area Presepi, Fiori e Pupazzi e infine Area Palline e personalizzazioni. I bambini potranno divertirsi con Babbo Natale nella sua Casa arredata con trono, camino e casella per la posta, con gli Elfi e le renne e farli giocare nell’Area Polare con orsetti e il laghetto. Tante le attrazioni anche per gli adulti che potranno acquistare oggettistica natalizia come presepi, pupazzi e palline che potranno inoltre essere personalizzate grazie all’aiuto delle decoratrici presenti.

Santa Claus Village 2017 al Pareo Park di Licola.

I bambini incontreranno Babbo Natale e gli Elfi e si potranno divertire un mondo nel villaggio dei Puffi, nel mondo di Aladin e nella Vecchia America. Inoltre, il villaggio natalizio è illuminato da percorsi di luci ed animato da spettacoli live ed effetti speciali, avvolti da suggestive nevicate. Inoltre, si potrà fare shopping nell’area riservata ai mercatini europei dell’artigianato natalizio.

Pista di pattinaggio sul ghiaccio al Vulcano Buono.

Al Vulcano Buono di Nola, anche quest’anno vi è la pista di pattinaggio su ghiaccio adatta sia ai bambini che agli adulti. Dunque, tutta la famiglia potrà divertirsi. Per coloro che non sono pratici con i pattini possono essere aiutati dagli istruttori oppure utilizzare i simpatici supporti a forma di pinguino ed orsetto polare.

Luna Park all’Ippodromo di Agnano.

All’Ippodromo di Agnano un grandissimo Luna Park, circa di 5000 metri quadri, con giostre per tutta la famiglia. Tra le attrazioni il Trenino Lillipuziano, il Mini Ottovolante, il Treno Fantasma, il Castello Incantato, l’Autoscontro per i bambini, ma anche giostre adrenaliniche per i grandi come l’Enterprise di 20 metri, la Navicella Ranger per girare a 14 metri ed il Taboga per scivolare a 35 metri. Ogni giorno in programma spettacoli, musica ed eventi e inoltre è presente un’area con prodotti street food.

