Tagli corti e medi inverno 2018: le proposte vip al Fashion Awards

Tagli corti e medi al Fashion Awards 2017. Anche quest’anno il mondo della moda si è riunito in occasione dei Fashion Awards. L’edizione del 2017 ha visto la partecipazione di molte personalità del fashion che hanno sfoggiato eleganti mise, abbinando tagli e pettinature di tendenza. Uno dei tagli corti che sembra non conoscere stagioni è il pixie cut proposto da Zendaya. L’immagine in apertura mostra la versione scelta dall’attrice: biondo platino con frangia. Questo taglio è adatto ai visi minuti con lineamenti regolari. Uno stile un po’ boysh, un po’ folletto.

Tagli corti e medi per l’inverno 2018: le vip al Fashion Awards 2017.

Nella gallery presentiamo altri tagli corti o medi sfoggiati dalle vip al Fashion Awards 2017. Laura Jackson mostra un classico caschetto reso vaporoso con l’aiuto di spazzola e phon. La riga è laterale ma piuttosto bassa. Pink propone un undercut, che viene addolcito e reso quasi femminile dal ciuffo in stile rockabilly. Questo tipo di taglio corto si adatta alle personalità decise, che non hanno timore di sperimentare. Perfetto l’abbinamento con gli orecchini chandelier. Lilah Parsons ha un bob di lunghezza media con un finish molto naturale e le punte diritte. La riga è alta e ben disegnata. Un taglio per chi ama lo stile classico e non desidera cambiamenti radicali.

