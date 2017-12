Tempesta d’Amore tutte le anticipazioni e le trame delle puntate di martedì 19, mercoledì 20 e giovedì 21 dicembre 2017 – «Il figlio di Gottfried» – Cari fan di Sturm der Liebe, eccoci di fronte a un nuovo terzetto di puntate della soap opera tedesca per eccellenza, denso di emozioni e sorprese, che ora andiamo a vedere insieme: secondo le anticipazioni di Tempesta d’Amore, Cristoph, il figlio di Gottfried, arriva al Fürstenhof, seriamente intenzionato a portare via suo padre per farlo ricoverare in una clinica specializzata. Al che il vecchio finge di avere un infarto per evitare che suo figlio lo porti via dal grande albergo dove è ospite. Intanto Cristoph si mostra affabile con Charlotte, ma Werner dubita della sua buona fede.

Tempesta d’Amore, le anticipazioni del 19, 20 e 21 dicembre 2017 – «Cristoph tenta il colpaccio!»

Le anticipazioni di Sturm der Liebe, Tempesta d’Amore, mostrano nel frattempo che Ella e Rebecca sono di nuovo unite: il matrimonio tra Friedrich e Beatrice si rivela un’occasione per le due ragazze di ritrovare l’antica amicizia dopo le incomprensioni dovute all’amore di entrambe per William. Frattanto Cristoph Saalfeld vorrebbe comprare le azioni di Susan per provare una scalata al vertice dell’azienda, ma Werner se ne accorge prima che sia troppo tardi e fa valere i propri diritti di azionista, sventando la manovra!

