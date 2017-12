Uomini e donne: anticipazioni trono over. Giovedì 14 dicembre sono state registrate le nuove puntate del trono over di Uomini e donne. Va in onda il video dell’ultimo post puntata, ovvero Gemma, che rimproverava aspramente Giorgio per i termini usati in merito alla loro intimità, quindi il confronto fra lui e Anna che se ne voleva andare via, infine le lacrime di Gemma per l’ennesima definizione di mummia e Giorgio che la consolava nel backstage.

Uomini e Donne. Gemma a Giorgio: “Un ultimo bacio e posso anche morire”.

Gemma ribadisce, alla redazione, che lui non è indifferente al suo sentimento e comunque paga caro l’errore di non essere uscita dalla trasmissione con lui quando ce n’era stata occasione. Tina e Gianni sono sorpresi che lei non si arrenda. Infatti, Maria De Filippi, annuncia che la dama non si è data pace e ha organizzato una sorpresa, e parte un altro video, in cui Gemma cammina per i camerini con diverse buste nelle mani, entra in quello di Giorgio e lo riempie di stelle e di tutte le cose amabili che preparava per lui nei tempi d’oro. L’uomo poi entra in camerino e rimane sorpreso e dice “Solo una donna di una certa classe organizza una cosa del genere”.

In studio Gemma spiega di non avere aspettative, anche se non si sa cosa potrebbe succedere domani, e se Giorgio le chiedesse di uscire con lui direbbe di sì. Giorgio, entra in studio, ribadisce il compiacimento per quello che è accaduto, ma intanto ha incontrato Maria Gabriella. Comunica alla redazione che la donna resterà. Bruna pensa che lui dovrebbe essere più definitivo nel tenere Gemma a distanza invece di baciarla, come è successo nell’ultimo ballo. Maria infatti spiega che è la Galgani che chiedeva un bacio mentre lui era in evidente imbarazzo, e infatti manda il video del loro ballo con l’audio aperto. Gemma, guardandolo negli occhi gli dice: “Un ultimo bacio e posso anche morire”.

Non sono andate bene le cose fra Annamaria e Alfredo.

Alfredo non ha mantenuto le promesse di corteggiare Annamaria, ma Gianni comunica che la redazione ha delle foto di lei sorpresa insieme a Napoli con Raffaele, lei dichiara che sono solo amici. Maria pensa che sia veramente interessata all’altro, per questo dovrebbe fare chiarezza dentro di sé senza offendere Alfredo che non balla e prende un caffè. Maria le chiede di lasciare lo studio subito per passare il resto della serata insieme, lei trova diverse scuse per rifiutare e alla fine annuncia il suo ritiro: intanto viene chiamato Raffaele al quale si dice che lei ha “confessato” la loro relazione, lui non crede cha abbia potuto dire una cosa simile anche se ha capito che lei è innamorata di lui.

