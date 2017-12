Caterina Balivo, il look a Detto Fatto oggi mercoledì 20 dicembre 2017. Caterina Balivo torna oggi in tv con un’altra puntata di Detto Fatto in versione Xmas, con tanti consigli e realizzazioni per il Natale che si avvicina. Per la puntata di Detto Fatto di oggi, la bella Caterina ha scelto un look molto elegante, ed ha indossato un abito nero con scarpe e dettagli oro che ricordano l’atmosfera natalizia.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 20 dicembre 2017: cucina, moda, acconciature capelli e l’intervista a Bruno Vespa!

A Detto Fatto oggi, mercoledì 20 dicembre 2017, Mirco Della Vecchia prepara due squisiti panettoni, entrambi farciti con crema di nocciole, ma glassati in due modi differenti: uno con cioccolato al latte, pistacchi e nocciole, l’altro con cioccolato fondente e frutta. Priscilla Prado e Pinuccia Botondi aiutano due giovani ragazze a scegliere il look adatto per festeggiare con un elegante aperitivo natalizio, proponendo un abito nero, uno sui toni del blu ed uno sui toni dell’argento e dell’oro.

Caterina Balivo intervista oggi un ospite d’onore: Bruno Vespa, che a Detto Fatto parla del suo ultimo libro “Soli al comando”. Arianna Petrocchi, vincitrice del premio per la “miglior acconciatura da sera del mondo”, entra a far parte della squadra di parrucchieri di Detto Fatto e propone una bella ed originale acconciatura che possiamo fare in questi giorni di festa. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA