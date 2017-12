Guida tv, tutti i programmi tv di stasera, mercoledì 20 dicembre 2017, sulle reti Rai, Mediaset e La7

Guida tv completa di stasera mercoledì 20 dicembre 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo mercoledì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmessa la partita degli ottavi di finale di Coppa Italia Juventus – Genoa. Su Rai 2 andrà in onda Indietro Tutta 30 e Lode. Indietro tutta compie 30 anni, e per celebrare questo speciale compleanno Renzo Arbore e Nino Frassica tornano su Rai2 con due serate evento. Renzo Arbore e Nino Frassica tengono a precisare: “non siamo più quelli di una volta”, ma in realtà per loro gli anni sembrano non passare mai! Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il programma di Federica Sciarelli Chi l’ha visto, con nuovi casi di scomparsa, cold case e misteri da risolvere con l’aiuto dei telespettatori.

Guida TV, tutti i programmi tv di stasera mercoledì 20 dicembre 2017 su Rai, Mediaset, La7.

Stasera, mercoledì 20 dicembre 2017 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il documentario Planet Earth – Le meraviglie della natura, il documentario dei record di BBC che andrà in onda in prima tv assoluta con tre appuntamenti in prima serata. Su Canale 5 vedremo il film Una tata magica. Il Natale è alle porte ma per Seth Webster potrebbe non essere un dolce Natale: la governante si è licenziata, la casa è un campo di battaglia e l’uomo non sa davvero come restituire un’armoniosa atmosfera familiare ai suoi due scatenati gemelli. Magicamente, quasi in risposta alle sue preghiere, si presenta alla porta la misteriosa signora Merkle, una tata che si rivelerà molto speciale… Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda il film Una spia non basta. La7 trasmetterà Atlantide, storie di uomini e di mondi, la trasmissione condotta da Andrea Purgatori con nuovi documentari e nuovi racconti di storia che vanno dall’arte a momenti del nostro passato prossimo.

