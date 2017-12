Il Segreto, la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, 20 dicembre 2017

Le anticipazioni de Il Segreto di oggi, mercoledì 20 novembre 2017: lo strano comportamento di Hernando… Una nuova puntata della soap spagnola Il Segreto va in onda oggi, mercoledì 20 dicembre 2017, con il consueto appuntamento pomeridiano su Canale 5 alle ore 16.20. Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali della puntata odierna. Nelle scorse puntate abbiamo visto che Lucia ha ottenuto ciò che voleva: dopo aver indotto Camila e Beatriz a partire per Madrid, la cubana ha sedotto Hernando ed i due hanno avuto un rapporto. Hernando, dopo essere stato con Lucia, capisce di aver sbagliato: ama molto Camila, ma Lucia gli ricorda del tradimento. Camila e Beatriz, intanto, sono tornate da Madrid, e Camila nota atteggiamenti strani nel marito. Gli chiede, così, se ha avuto un’amante, ma lui nega… Camila, così, decide di chiedere chiarimenti a Lucia.

L’illusione di Beatriz tornata da Madrid: le anticipazioni della soap Il Segreto del 20 dicembre 2017.

Le anticipazioni della soap spagnola Il Segreto in onda oggi, 20 dicembre 2017, rivelano che Beatriz, tornata da Madrid, è convinta che Matias voglia scusarsi con lei per gli strani comportamenti avuti nei giorni precedenti. La ragazza non sospetta minimamente cosa sia accaduto durante la sua assenza, ma presto lo scoprirà, e non sarà Matias a rivelarglielo…

