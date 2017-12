Indietro tutta 30 e l’ode, anticipazioni della puntata di stasera mercoledì 20 dicembre 2017!

Indietro tutta 30 e l’ode, al via la seconda puntata evento. Renzo Arbore e Nino Frassica con Andrea Delogu tornano in aula con “Indietro tutta 30 e l’ode” – su Rai 2 (in crossmedia con Rai Radio2) oggi mercoledì 20 dicembre 2017 alle ore 21.05, per la seconda ed ultima “lezione” nella “Libera Università VadeRetroMeglioaccussì” per festeggiare i 30 anni di Indietro Tutta. Il ritorno di Indietro tutta! (in onda mercoledì 13 dicembre in prima serata su Rai2) è stato un vero e proprio successo, come se il filo con il passato non si sia mai spezzato: 19,2% di share con quasi 4 milioni di spettatori e record di contatti su tutti i social network e top trend su twitter. Mercoledì sera, Rai2 è stata la rete più vista nel prime time.

Indietro tutta 30 e l’ode, anticipazioni di stasera.

E’ tutto pronto per stasera mercoledì 20 dicembre: al via un nuovo viaggio, indietro nel tempo, per raccontare un pezzo di tv italiana tra linguaggio pop e critica sociale, sarcasmo e satira e soprattutto improvvisazione. Un appuntamento divertente, spassoso, travolgente e ricco di sorprese: non mancheranno, infatti, alcuni amici di Indietro tutta ma soprattutto rivedremo i tormentoni dei protagonisti della trasmissione in nuove esilaranti gag. La seconda puntata di INDIETRO TUTTA 30 E L’ODE sarà inoltre l’occasione per riscoprire – con frizzante armonia compositiva e una brillante mistura tra parola e movimento – anche altri personaggi leggendari del programma satirico culto sulla tv che non sono stati “analizzati” nel corso della prima puntata. Senza dimenticare le incursioni degli ospiti in collegamento tirati in ballo da Renzo Arbore “a loro insaputa”.

Una grande serata televisiva all’insegna della leggerezza, della goliardia e delle risate. Diretta dalle 22.30 sarà anche su Rai Radio2 con il commento de ‘I Sociopatici’ Gianfranco Monti e Claudio De Tommasi, compagni di avventure radiofoniche proprio di Andrea Delogu. “Indietro Tutta 30 e l’ode” è un programma di Renzo Arbore, Ugo Porcelli e Nino Frassica e di Giovanna Ciorciolini e Gianluca Santoro. Scenografia di Alida Cappellini e Giovanni Licheri. Costumi di Graziella Pera. Regia di Luca Nannini.

