Moda Unghie Inverno 2017-2018. Le nail art natalizie sono un must stagionale da non perdere per tutte le appassionate di smalti e unghie. Se non sapete ancora come vestire le vostre unghie a festa prendete spunto dalle immagini di Instagram e Pinterest, tutte da copiare. Dagli immancabili colori base rosso e oro si passa alle decorazioni in stile nordico, al tartan e ai fiocchi di neve, senza rinunciare a cascate di glitter e smalti metallizzati.

Le varie fantasie cui ispirarsi per abbellire le vostre unghie in maniera natalizia.

La fantasia a pacchetto regalo è semplice quanto d’effetto. Stendete uno smalto rosso e applicate degli sticker dorati che ricordano i nastri dei pacchetti.

Realizzate dei disegni stilizzati a tema natalizio con glitter dorati e stendete un top coat a effetto matte sulle accent nail, lasciando il resto delle unghie bordeaux lucidissime.Oppure, ancora, potete ispirarvi ai temi del design nordico, come i maglioni a trecce e i fiocchi di neve, e interpretateli in chiave chic con tre colori base: nude, panna e rosso scuro.

Se volete lanciare un messaggio divertente ed augurale allo stesso tempo l’ideale sarebbe una scritta in corsivo realizzata a mano su una base blu opaca su cui spiccano i tipici elementi decorativi del Natale, come l’agrifoglio. Se amate i paesaggi incantati invernali create una nail art con glitter argento, con abeti e fiocchi di neve candidi a contrasto.

Ricordiamo che non è Natale senza il tartan, la classica fantasia scozzese, da impreziosire con piccole decorazioni dorate nella trama.Se i disegni elaborati non fanno per voi, puntate su una nail art dall’eleganza minimal, essenziale e sofisticata, abbinando uno smalto lucido bordeaux a uno smalto metallizzato rose gold. Se invece preferite i colori scuri, optate per glitter dark. Aggiungete un tocco di nero alla classica manicure rossa con glitter dorati.

Se siete affezionate alla tradizione divertitevi a reinterpretare i temi classici, come alberi di Natale stilizzati e fantasie fair isle.Chic e raffinata, è la manicure ha come base uno smalto nude su cui sono stati realizzati dei fiocchi di neve con la tecnica dello stamping.Infine facile ma d’effetto, una pioggia di glitter multicolore su una base di smalto rosso per richiamare le classiche atmosfere delle feste natalizie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA