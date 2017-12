Natale 2017, gli eventi al Bioparco di Roma dal 26 dicembre al 6 gennaio 2018

Bioparco di Roma, gli eventi del 26 dicembre 2017. Mancano pochi giorni al Natale 2017, e sono tanti gli eventi organizzati per trascorrere in allegria le festività. In occasione delle festività natalizie, il Bioparco di Roma propone una promozione speciale valida fino al 6 gennaio 2018: acquistando il biglietto esclusivamente on line si avrà diritto all’ingresso al Bioparco con biglietti a costi ridotti. Vediamo qual è il programma per le festività natalizie. Nel giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre 2017, alle ore 11.30 ci sarà l’evento A pranzo con i lemuri: i bambini si divertiranno insieme ai guardiani a preparare un pasto speciale a base di bambù con frutta, miele e pinoli. Lo staff zoologico, inoltre, sarà a disposizione del pubblico per raccontare aneddoti e curiosità degli animali di cui si prende cura ogni giorno: alle 12.00 appuntamento alle tigri e alle 12.30 ai lupi. Ci sarà anche la bella iniziativa A TUxTU con la fattoria dei bambini, dove i bambini potranno dare da mangiare alle caprette (dalle 11.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.00), e l’iniziativa A TuxTu con la natura: per vivere l’emozione del contatto con alcuni animali come blatte soffianti, furetti, rospi, insetti stecco e altri di cui spesso si ha paura o che suscitano ribrezzo, ma importantissimi per l’equilibrio dell’ambiente naturale. Alle 12.00 ci sarà un incontro molto speciale con l’elefante Sofia, cui i bambini daranno da mangiare e insieme al personale del parco ascolteranno storie e curiosità.

Feste di Natale 2017, gli eventi dal 27 al 31 dicembre ed il primo e 6 gennaio.

Per i giorni 27, 28, 29 e 30 dicembre ci sarà l’iniziativa cosa mangiano gli animali del Bioparco? In compagnia dei guardiani si potrà scoprire gli ingredienti dei pasti di: macachi del Giappone, lemuri catta, lupi, scimpanzé, ippopotami anfibi, animali domestici di fattoria. Domenica 31 dicembre si terranno le attività: i pasti degli animali, A TuxTu con la natura e Dai da mangiare a Sofia. Anche lunedì 1 gennaio 2018 ci sarà l’incontro con I pasti degli animali.

Per la festa della Befana, sabato 6 gennaio, dalle ore 11.00 alle 15.00 i bambini saranno impegnati alla ricerca di 5 divertenti e strampalate befane che gireranno per il parco in maniera anomala e stravagante; una volta trovate si formerà un grande corteo e flashmob finale con danze, canti e distribuzione di dolciumi presso la Sala Elefanti con spettacolo finale alle ore 14,30.

