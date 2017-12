Samsung Galaxy A8 e A8+: ecco i dettagli della versione 2018

Samsung Galaxy A8 e A8+, ultime novità. Sono stati annunciate ufficialmente, le nuove versioni 2018, dall’azienda coreana. Si tratta di due smartphone di fascia medio/alta con schermo senza cornici e doppia fotocamera. Vediamo tutti i dettagli che caratterizzano questi due modelli.

Samsung Galaxy A8 e A8+: dettagli tecnici.

Samsung Galaxy A8 è caratterizzato da un display Super Amoled 5,6” fullHD+ (1.080 × 2.220 pixel), basato su un sistema operativo Android 7.1.1 Nougat con un processore Exynos 7885 con GPU Mali-G71, con 4 GB RAM e con memoria interna 32/64 GB espandibile con microSD fino a 256 GB. Una fotocamera posteriore, 16 MP con apertura focale f/1.7 con LED flash, fotocamera frontale, 16 MP f/1.9 + 8 MP con apertura focale f/1.9. Per quanto riguarda le caratteriste tecniche, del modello Galaxy A8+, si differenzia dal precedente, per le dimensioni della memoria 6 GB di RAM, disponibili però solo con la variante da 64 GB di storage, schermo 6” fullHD+ (1.080 × 2.220 pixel) Super Amoled. Entrambi sono resistenti all’acqua e alla polvere, grazie alla certificazione IP68 ed entrambi sono dotati di lettore di impronte digitali sul retro, collocato sotto la fotocamera. La batteria è da 3.000 mAh nel modello Galaxy A8 e da 3.500 mAh nel modello A8+. La doppia fotocamera frontale consente di scattare due tipi di selfie, uno grandangolare con sfondo a fuoco e l’altro come ritratto, con il soggetto in primo piano. Poi è disponibile la funzione l’Advanced Live Focus, che permette di aggiustare manualmente l’effetto bokeh.

Galaxy A8 e A8+ saranno disponibili in quattro colori, Nero, Orchid Grey, Gold e Blue, che secondo indiscrezioni il prezzo si aggirerebbe intorno a 499 e 599 euro. Per la presentazione ufficiale bisogna attendere la conferma ufficiale di Samsung nei prossimi giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA