Arisa ha deciso di mostrarsi in un’insolita veste sexy e super femminile e lo ha fatto dalla sua pagina Instagram. Nelle foto Arisa è apparsa con i capelli lunghi, anzi lunghissimi e le stanno benissimo. La cantante lucana ha optato per una parrucca o delle extention e si è mostrata sensuale e provocante su alcuni selfie condivisi sulla sua pagina social. Arisa ha i capelli corti da sempre, da quando, per la prima volta sul palco di Sanremo, cantava ”Sincerità” incuriosendo l’intero Ariston e vederla con questa nuovissima chioma fa un certo effetto.

I precedenti look di Arisa: sempre corti, supercorti, e non sempre indovinati.

Cantante ed ex giudice di X Factor. Arisa è diventata famosa a Sanremo nel 2009 con la canzone Sincerità, dove era riuscita a conquistare il gradino più alto del podio nella categoria “Nuove Proposte”. Rosalba Pippa, questo il vero nome di Arisa, l’abbiamo conosciuta con la frangetta, occhialoni neri spessi e viso paffuto per poi passare a diversi look, non sempre azzeccati: un taglio super rasato, che non era piaciuto alle fan, un pixie biondo caldo ed intenso, con riflessi sui toni dell’arancio, e un ciuffo lungo a incorniciare il viso. Fino al taglio sfoggiato durante il Talent di Sky, dove aveva vestito i panni di giudice: un corto alla garçonne molto pratico che le permette di giocare con gli abiti. A marzo la ”pazzia” del rasato e ossigenato, che non era piaciuto per niente ai fan, poi ancora un pixie cut scurissimo.

Le reazioni dei fan sui social: tutti innamorati del nuovo look di Arisa!

“Per info: noi adoriamo le doppie punte e viviamo col cappello“. È una delle tanti frasi scritte da Arisa a commento delle proprie foto su Instagram e riferite alla sua nuova, affascinante acconciatura. La cantante cresciuta a Pignola, ha dato addio a tagli corti, ed ora sfoggia una lunga chioma nera di cui pare innamorata.

La reazione dei fan è stata unanime: Arisa con i capelli lunghi sta benissimo e lo scatto social è stato invaso dai commenti. ”Vedi che sei più bella di quello che volevi far credere? Sei bella e ancora non lo sapevi”, si legge tra i messaggi social. ”Cavoli sei fighissima!”. E ancora: ”stai molto molto meglio con i capelli lunghi”; ”Stai da dio”. ”Che bella! Ti preferisco cosi..”. ”Sei bellissima”, sono solo alcuni dei commenti che i fan hanno voluto lasciare alla cantante. Insomma, con questo nuovissimo look sembra aver fatto centro nel cuore dei suoi ammiratori.

