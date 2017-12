La famiglia Rodriguez, racconta il proprio Natale al settimanale Chi. Gustavo e Veronica, Belen, Jeremias e Cecilia hanno rivelato come trascorreranno le feste insieme. Inoltre, a ognuno di loro è stato chiesto cosa desiderano per questo Natale.

Le dichiarazioni di Belen.

Belen si racconta al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, dicendo “Cosa desidero trovare sotto l’albero di Natale? Vorrei spegnere il gossip sulla mia vita. Vorrei non avere più intorno una marea di paparazzi ogni volta che sono con mio figlio e vorrei una legge che punisse chiunque usi violenza fisica, verbale e psicologica contro le donne. Una legge dura, veloce, ferrea”. E poi aggiunge: “«Soffro per gli attacchi che provengono da sconosciuti che non sanno nulla di noi. Parlo dei social, di chi ha il potere di usare la penna, di tutto. Questo mi fa un male cane. Ma la legge dov’è? Ho fatto mille denunce per il film hot in rete di quando ero minorenne ed è ancora lì. Che schifo».

Le dichiarazioni di Cecilia e Jeremias.

Altro tipo di dichiarazioni per Cecilia e Jeremias. Per Cecilia, che nella casa più seguita d’Italia, ha trovato l’amore con Ignazio Moser, dichiara «Io dico che sotto l’albero ho voglia di diventare mamma. E non scherzo! L’età è giusta. Ho trovato il mio uomo, quello giusto, va bene così. Non voglio diventare mamma da vecchia». Risponde Jeremias, “Io sotto l’albero avrei solo un desiderio da chiedere: vorrei diventare un buon padre. Di tutto il resto non m’importa. Non mi interessano la fama né i soldi. Cechu, se diventi mamma prima, io sarò zio!”.

