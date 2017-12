Caterina Balivo, il look a Detto Fatto oggi, 22 dicembre 2017. Detto Fatto Xmas si conclude oggi, venerdì 22 dicembre, con una puntata interamente dedicata al Natale. Caterina Balivo e Giovanni Ciacci ricevono gli auguri in diretta da Antonella Clerici, in collegamento telefonico con lo studio, e questa è solo una delle sorprese di questa puntata. Caterina fa il suo ingresso in trasmissione con un bellissimo outfit natalizio: si tratta di un abito nero con velate trasparenze sulle maniche, tempestato da una miriade di stelline argento.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 22 dicembre 2017: moda sposa, make up, cucina, decori e la tavola del Natale!

A Detto Fatto oggi, venerdì 22 dicembre 2017, Gianni Molaro trasforma l’abito da sposa della mamma di una sua ospite promessa sposa, che ha ricevuto la proposta di matrimonio nel Natale dell’anno scorso. Gianni stupisce rendendo l’abito della mamma un bellissimo vestito trasformabile! Alioscia Mussi propone un nuovo tutorial di make up, e per questa speciale puntata odierna trucca Ambra Orfei e le propone un trucco luminoso che segue le tendenze del 2018, con una base opaca e contrasti sugli occhi e sulla pelle. Lo chef Ilario Vinciguerra a Detto Fatto propone un’idea di menù di Natale e prepara gli gnocchi di patate con vongole e broccoli. Ilario e Caterina si salutano facendo un brindisi d’auguri! Marco Rivella realizza una stella di ghiaccio che per lui ha un significato particolare e ricco di ricordi emozionanti. Titty e Flavia propongono oggi due modi di apparecchiare la tavola a festa, una per bambini e una per adulti. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.

