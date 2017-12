Guida Tv, tutti i programmi tv di stasera, venerdì 22 dicembre 2017, sulle reti Rai, Mediaset e La7

Guida tv completa di venerdì 22 dicembre 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo venerdì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 andrà in onda la trasmissione Panariello sotto l’albero. A due anni dallo straordinario successo delle due serate-evento che hanno ottenuto un enorme successo di pubblico, critica e ascolti, Giorgio Panariello torna in prima serata su Rai 1 con “Panariello sotto l’Albero” l’imperdibile appuntamento sotto l’albero di Natale, dal Modigliani Forum di Livorno. Le due serate evento vedranno la partecipazione di numerosi ospiti e amici che si alterneranno con lui sul palco, insieme ovviamente ai suoi personaggi vecchi e nuovi. Questi i primi nomi confermati: Antonio Albanese, Biagio Antonacci, Benji e Fede, Paola Cortellesi, Cristina D’Avena, Christian De Sica, Fiorella Mannoia, Max-Nek-Renga, Gianni Morandi e gli immancabili amici Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni. Su Rai 2 andrà in onda il film I tre moschettieri. Su Rai 3 alle 21:20 andrà in onda il film L’ottava nota. Stet, un problematico dodicenne di una piccola cittadina del Texas, finisce in una prestigiosa scuola di musica dopo la morte della madre.

Guida tv di questa sera venerdì 22 dicembre 2017: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera, venerdì 22 dicembre 2017 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda la rubrica di attualità Quarto grado – le storie. Su Canale 5 vedremo il film Sacrificio d’amore – terza puntata. Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda I Simpson e, a seguire, I Griffin. Stasera La7 trasmetterà invece Propaganda Live.

