Il Segreto, la trama e le anticipazioni del 22 dicembre 2017

Oggi, venerdì 22 novembre 2017, va in onda su Canale 5 un nuovo imperdibile appuntamento con la soap spagnola Il Segreto. Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali. Camila è disperata: si sta convincendo che il suo amato Hernando abbia un’amante, ed è sempre più convinta da quest’idea a causa dello strano comportamento del marito e per i suoi continui rifiuti. In realtà Hernando ama moltissimo Camila, ma si tiene lontano da lei perché non riesce più a guardarla negli occhi, sentendosi colpevole per averla tradita con la sua migliore amica. Camila si sfoga con chi crede essere sua amica: Lucia.

La cubana sostiene che Hernando la rifiuti perché si è spenta la passione, e per aiutarla a riaccenderla presta a Camila la sua camicia da notte. La povera Camila si fa trovare dal marito con indosso la camicia da notte di Lucia, e qui sta per succedere il guaio: Hernando crede che nel letto ci sia Lucia, e sta quasi per tradirsi, ma appena in tempo scopre che in realtà ad attenderlo è Camila. Hernando è confuso e spaventato, e rifiuta la moglie, gettandola nella disperazione.

Le anticipazioni de Il Segreto del 22 dicembre 2017: il matrimonio tra Matias e Marcela si avvicina…

Le anticipazioni de Il Segreto di oggi, venerdì 22 dicembre 2017, rivelano che le nozze di Matias con Marcela si avvicinano. Beatriz ha scoperto tutto nel modo peggiore: è stata Marcela a rivelarglielo, e non Matias. La ragazza sta malissimo, e Matias lo sa, per questo è disperato. Il ragazzo, inoltre, è triste perché vorrebbe che all’altare ci fosse Beatriz e non Marcela, che non ama. Ma Matias vuole riparare al suo errore ed è intenzionato a sposare Marcela.

