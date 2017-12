La prova del cuoco: la nuova puntata di oggi, venerdì 22 dicembre 2017. Torna oggi un nuovo appuntamento con il cooking show di successo di Rai1 La prova del cuoco, condotto da Antonella Clerici. Prima di scoprire le nuove pietanze e ricette della puntata di oggi, ricordiamo alcuni piatti preparati nella puntata di ieri, giovedì 21 dicembre 2017.

La prova del cuoco, aspettando le nuove ricette di oggi venerdì 22 dicembre 2017.

Nella puntata di ieri de La prova del cuoco nel primo round di gara Ambra Romani e Mauro Improta hanno realizzato un piatto della tradizione natalizia, ossia l’insalata di rinforzo nella versione tradizionale per Improta, mentre la Romani ha optato per una versione cavolfiore, broccolo, patate, peperoni, pancetta affumicata, olive, ed infine una maionese con la barbabietola. Scopriremo insieme quali saranno le nuove ricette de La prova del cuoco di oggi, e i cuochi che si sfideranno per la squadra del Pomodoro Rosso e per quella del Peperone Verde, e le ricette a tema della prima manche di gara, giudicata da Antonella Clerici. Ospite speciale della puntata della puntata di ieri è stato Luca Cordero di Montezemolo.

La prova del cuoco, le ricette del primo round di gara di oggi venerdì 22 dicembre 2017: il fritto misto!

Oggi gareggerà a La prova del cuoco per la squadra del Pomodoro Rosso Diego Bongiovanni e per il Peperone Verde ci sarà Renato Salvatori. Il tema della prima manche di gara sarà il fritto misto un classico della vigilia: Bongiovanni lo farà alla piemontese con carne, verdure e dolci, mentre Salvatori realizzerà un fritto misto vegetale a base di verdure. Vince la prima sfida de La prova del cuoco di oggi venerdì 22 dicembre 2017 Diego Bongiovanni che assegnerà la penalità a Salvatori nella seconda parte di gara. In attesa della sfida finale Anna Moroni prepara uno spaghetto alla pescatora al cartoccio.

La prova del cuoco, il menù e le ricette della sfida finale di oggi venerdì 22 dicembre 2017!

Le ricette de La prova del cuoco proposte nella sfida finale di oggi venerdì 22 dicembre 2017 sono per la squadra del Pomodoro Rosso Barchette con yogurt, salmone affumicato ed una composta di mele, spiedini di tonno con insalata di puntarelle, mentre per la squadra del Peperone Verde saranno faraona farcita con cipolline glassate e sbriciolata di ricciarelli con pera caramellata e cioccolata. La penalità assegnata ai Verdi sarà l’impiatto allo sbaraglio.

La prova del cuoco, il risultato della puntata di oggi venerdì 22 dicembre 2017: vince la squadra del Pomodoro Rosso.

La squadra del Pomodoro Rosso riceve oggi 7 per la tecnica, 7 per il gusto e 8 per l’impiattamento. I Verdi ottengono 7 per la tecnica, 7 per il gusto, e 6 per l’impiattamento. Il totale è 22 per i Rossi e di 20 per i Verdi, e di conseguenza vince La prova del cuoco di oggi venerdì 22 dicembre 2017 la squadra del Pomodoro Rosso. Appuntamento a martedì 26 dicembre 2017 con La prova del cuoco su Rai1 alle 11.50. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, ricette e news su La Prova del Cuoco.

