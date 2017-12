Maneskin: tutte le date del tour Sold-out in poche ore!

Tutte le date del tour dei Maneskin sono andate sold out. Dall’apertura delle vendite, in meno di sei ore, sold out tutte le date dei concerti della band romana. Dopo il grande successo a X Factor, i Maneskin partiranno per un tour che certamente colpirà il pubblico con il loro sound potente e unico.

I Maneskin: lo strepitoso successo dopo X Factor!

I Maneskin, il cui nome significa “chiaro di luna” in danese sono, Damiano, 18 anni, cantante, Victoria, 17 anni, al basso, Thomas, 16 anni, alla chitarra e Ethan, 17 anni, alla batteria. Quattro adolescenti talentuosi che non sono riusciti a battere Lorenzo Licitra, nell’ultima sfida di Xfactor. Il 15 dicembre è uscito per Sony Music l’Ep di debutto “Chosen”, che è già disco d’oro.

Damiano in un’intervista a “Diva e Donna” ha dichiarato ,“Sono il portavoce, ma non il boss, senza i Maneskin, sarei un solista come tanti. I Maneskin sono la musica anni ’70 al… 2020, la nostra band nasce come traslazione della musica del passato nella modernità. Ci sono tante band, ma poche sono quelle che ti rimangono impresse. Come estetica abbiamo in mente i Rolling Stones, i Doors… tanto per volare basso”. Alla domanda se siano più arroganti o ambiziosi, risponde: “Tutti e due, siamo già arrivati sul palco con l’etichetta di antipatici, siamo “coatti” perché il coatto ha l’arroganza, l’irriverenza per non temere i confrontarsi con chi è più vecchio. Siamo adolescenti normali cui la vita da adolescenti va stretta”.

Le date del tour.

Diciannove le date organizzate da Vivo Concerti: sabato 17 febbraio 2018, Perugia; sabato 24 febbraio 2018 Napoli; domenica 25 febbraio 2018, Bari, venerdì 2 marzo 2018, Palermo, sabato 3 marzo 2018, Catania, giovedì 8 marzo 2018, Livorno, venerdì 9 marzo 2018, Firenze, domenica 11 marzo 2018 Nonantola, giovedì 15 marzo 2018, Bologna, sabato 17 marzo 2018, Bologna Locomotiv Club; domenica 18 marzo 2018, Parma, mercoledì 21 marzo 2018 e venerdì 23 marzo 2018 Milano Santeria Social Club, sabato 24 marzo 2018, Treviso, lunedì 26 marzo 2018 Bassano del Grappa, venerdì 30 marzo 2018 Torino, sabato 31 marzo 2018 Genova, infine venerdì 6 aprile e sabato 7 aprile 2018 saranno a Roma.

