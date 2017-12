Tagli capelli Inverno 2018: i capelli corti lisci sono naturalmente sinonimo di femminilità. Cosa è femminile oggi? Il taglio corto su visino da bambola. Qual è il taglio più femminile? I capelli corti 2018, cortissimi, sono una scelta meno definitiva di quel che sembra e molto, molto più elegante delle onde impostate alla Grace Kelly. Se siete della quota cortissimo anche in pieno inverno sappiate che appartenete a un ristretto club frequentato da icone della moda e dello showbiz. Non c’è bisogno di ricorrere a versioni estreme dello short haircut, come il rasato platino di Cara Delevingne o il caschetto con frangia per vantare il taglio iconico.

Alcune muse dello short haircut attraverso gli anni.

Già Coco Chanel consigliava l’amica Romy Schneider nel portare cappellini a incorniciare il volto, non onde lunghe alla Principessa Sissi, liberando i tagli capelli corti dalla nomea dell’unsexy. Un’altra queen del taglio cortissimo è Iris Apfel, che, con il suo hairstyling argento è più giovane di molti boccoli visti a Hollywood. Tra i tagli moda donna dell’inverno 2018 i capelli corti da maschiaccio prevedono anche una scelta sensuale, i capelli corti mossi, con delicate beach waves per dare volume a tagli geometrici. Se la vostra scelta è ancora più rigorosa e il taglio non deve superare le linee delle orecchie il vostro taglio è il taglio a scodella, grande omaggio agli anni 80 (alla Stranger Things, per intenderci).

Come mantenere i capelli corti sempre in ordine? A chi stanno bene i capelli corti?

Per mantenere uno short haircut come appena uscite dal parrucchiere ci sono cere, oli delicati, meno balsamo e più mousse per uno styling totemico. I capelli corti stanno bene chi ha il coraggio di osare e fregarsene altamente dei dettagli imperfetti di un viso (per questo) perfetto. Altamente consigliati colori che diano uno swing ancora più estremo senza esagerare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA