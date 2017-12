Le ultime news dal mondo delle carceri: lo speciale albero di Natale a Capanne. Continuano ad esserci tante belle iniziative per il Natale provenienti dal mondo delle carceri. Nel carcere di Capanne è stato costruito un bellissimo albero di Natale alto ben quattro metri e mezzo costruito con 592 bottiglie da un litro e mezzo e 30 bottiglie da mezzo litro. L’albero è impreziosito da 1000 lampadine led colorate. I detenuti hanno realizzato questo speciale albero in 20 giorni, ed hanno realizzato un bellissimo lavoro.

Amnistia e carceri, le ultime news: approvati i decreti attuativi della riforma dell’ordinamento penitenziario. Il post di Rita Bernardini.

Rita Bernardini ha condiviso un post su Facebook di un articolo, pubblicato dall’Ansa, in cui annuncia il via libera del consiglio dei ministri alla riforma dell’ordinamento penitenziario. I decreti attuativi sono stati, infatti, approvati. “Grazie Ministro Andrea Orlando, grazie Governo Paolo Gentiloni per aver salvato la Riforma dell’Ordinamento Penitenziario “in zona Cesarini”. Grazie al PartitoRadicale, ai 30.000 detenuti che hanno aderito al Satyagraha, a coloro che hanno digiunato partecipando alle diverse fasi della lotta nonviolenta dall’estate del 2016. Ora sarà importante leggere il contenuto della riforma augurandoci che corrisponda alle indicazioni del Parlamento e, da subito, fare in modo che sia effettivamente attuata. Insomma, la lotta ricomincia e augurandoci che non ci siano colpi di scena”.

