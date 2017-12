Andrea Damante e Giulia De Lellis, ormai Damellis,sono senza alcun dubbio una delle coppie più amate dal pubblico televisivo. Sono seguitissimi sui social dopo le loro esperienze televisive, si dichiarano pronti a vivere nuove avventure e non soltanto nella loro vita amorosa ma sopratutto lavorativamente. I due stanno insieme da 19 mesi e sono una coppia ormai consolidata. La storia è nata a Uomini e Donne, dove Andrea Damante era tronista, e la sua scelta ricadde proprio sulla giovane romana.

<h2Le proposte professionali fatte ad Andrea e a Giulia.

Se la storia tra Andrea e Giulia va a gonfie vele, anche dal punto di vista del successo professionale è sicuramente un ottimo periodo. Andrea sta continuando il suo lavoro da deejay e Giulia si divide tra ospitate in tv e in discoteca. In tv le presenze di Giulia sono ponderate: la ventenne romana è stata ospite al Maurizio Costanzo Show e a Verissimo, ma non da Barbara D’Urso. Dalle ultime indiscrezioni Andrea potrebbe partire per l’Honduras dove potrebbe essere uno dei naufraghi della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Giulia non ne sarebbe molto felice visti i tantissimi mesi passati lontano dal suo fidanzata a causa della sua partecipazione al Grande Fratello Vip ma Andrea sembrerebbe molto motivato.

Damante non sarebbe l’unico ad aver ricevuto una proposta lavorativa, anche Giulia secondo le notizie diffuse dal settimanale ‘Novella 2000’ potrebbe vivere una nuova esperienza televisiva. Dovrà fare la professoressa in un programma presso una tv locale. La materia che dovrà trattare è la geografia! Evidente la matrice ironica del programma, visto che nella casa del Grande Fratello Giulia ha palesato moltissime lacune culturali, sopratutto riguardo questa materia. Ricordiamo il famoso strafalcione della “capitale dell’Africa”. Ma forse, questi strafalcioni, hanno reso la giovane romana simpatica al pubblico, e non solo alle sue “bambine”. Anche su questa proposta comunque niente è stato ufficializzato.

