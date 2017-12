Caterina Balivo a Domenica in? Le voci si fanno più insistenti

Caterina Balivo condurrà Domenica in? Dopo aver chiuso in bellezza l’ultima diretta dell’anno di Detto fatto, potrebbe esserci una svolta clamorosa nella carriera di Caterina Balivo. Sono sempre più insistenti le voci che la danno alla conduzione del contenitore della domenica pomeriggio di Raiuno: Domenica In. Che il programma non navighi in buone acque è ormai notorio. Le sorelle Parodi non hanno convinto il pubblico e la presenza della frizzante Caterina potrebbe risollevare le sorti della trasmissione.

Cambio della guardia a Domenica in?

Domenica In perde la sfida domenicale con il diretto concorrente condotto da Barbara D’urso. Secondo le indiscrezioni riportata da Chi il repentino cambio del taglio della trasmissione non è stato gradito da Barbara Parodi, i cui spazi all’interno della trasmissioni si sono ridotti sensibilmente rispetto agli accordi e la conduttrice starebbe pensando di lasciare il programma. Se decidesse di farlo, rimarrebbe solo Cristina Parodi alla conduzione? Sui profili social delle sorelle Parodi non traspare alcuna informazione al riguardo. Oltre a Caterina Balivo, che potrebbe rimanere a Detto fatto, qualcuno ha indicato Lorella Cuccarini come probabile nuova conduttrice di Domenica in. Non resta che attendere gli sviluppi.

Brindisi di Natale a Detto fatto.

