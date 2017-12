Guida tv, tutti i programmi tv di stasera, sabato 23 dicembre 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7

Guida tv completa di sabato 2 dicembre 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo sabato sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmessa la speciale serata di beneficienza I soliti Ignoti – Il ritorno speciale Telethon. Si tratta di una speciale puntata del programma condotto da Amadeus che concluderà la maratona televisiva dedicata all’iniziativa benefica e avrà come ospiti in studio diversi personaggi famosi: Valeria Marini, Massimo Boldi, Maurizio Casagrande, Carolyn Smith, Alberto Matano, Giovanna Civitillo, Riccardo Rossi, Emanuela Aureli, Paolo Ruffini, Michele Zarrillo, Sergio Sylvestre, Alan Sorrenti, i Cugini di campagna e Circuba, il Circo Nacional de Cuba. Tra loro, alcuni giocheranno la partita e si cimenteranno con l’indagine per indovinare il maggior numero delle identità presenti in studio e vincere il montepremi che sarà interamente devoluto a Telethon, mentre altri faranno parte del gruppo di identità da svelare e altri ancora regaleranno momenti di spettacolo durante la serata.

Su Rai 2 andrà in onda il film Disney e Pixar Ribelle – The brave. Alla corte del re Fergus e della regina Elinor sta per scatenarsi una tempesta: la loro primogenita, Merida, giovane, vivace e ribelle, non vuole accettare il suo status di principessa e il conseguente matrimonio col principe che vincerà la sua mano, in una gara di tiro coll’arco. Per questo, decide di scappare e di rivolgersi ad una strega che dovrà esaudire il suo unico desiderio: far cambiare idea alla madre Elinor riguardo al matrimonio. Desiderio esaudito. La strega prepara un dolce magico che Merida dovrà far mangiare a Elinor. La giovane non può immaginare le conseguenze del suo gesto: la regina viene trasformata in orsa e Merida scopre di avere solo due giorni per rimediare prima che la maledizione diventi definitiva… Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda Ulisse il piacere della scoperta.

Guida tv: tutti i programmi tv di stasera, sabato 16 dicembre 2017 sulle reti Rai, Mediaset, La7.

Stasera, sabato 16 dicembre 2017 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film con John Travolta Il dottor Zivago. Il film parla della storia di Yurij Andrèevic Zivago medico e poeta sposato con la cugina Tonja. Il dottor Zivago si innamorerà poi al fronte della crocerossina della bella Lara Antipov. Per tutta la vita si dividerà tra le due donne. La guerra non gli sarà certo di aiuto. E alla fine morirà solo e povero, per un arresto cardiaco. Su Canale 5 vedremo il varietà Music. Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda il film ET L’extraterrestre. Stasera La7 trasmetterà la serie tv L’Ispettore Barnaby, con gli episodi Habeas corpus e Il caso di Cooper Hill.

