Al Bano e Romina fanno infuriare Loredana Lecciso. Loredana Lecciso sembra essere furiosa con il cantante di Cellino S.marco Al Bano e la sua ex moglie Romina Power. Al Bano aveva annunciato il suo ritiro dalla musica, e per l’addio alle scene ha promesso ai fan di tutto il mondo un concerto. Ma nel frattempo Al Bano e Romina continuano i tour. Attualmente si trovano in Germania per presentare il prossimo tour.

La foto come goccia che ha fatto traboccare il vaso.

A quanto riporta il settimanale di gossip Nuovo, la Lecciso non sarebbe felice del comportamento di Romina Power, a suo parere starebbe sfruttando Al Bano per guadagnare soldi con i concerti. Mentre Loredana Lecciso, visto gli ultimi problemi di salute di Al Bano lo vorrebbe a riposo come ha annunciato non più di 2 mesi fa. Loredana Lecciso inoltre è giustamente furiosa e gelosa di Al Bano dopo la pubblicazione di una foto palesemente tenera.Al Bano e Romina Power sono stati stati paparazzati in un noto mercatino di Amburgo con in mano un biscotto a forma di cuore, dove sullo stesso campeggia la scritta: “Ich liebe dich” che in tedesco significa Ti amo. Da qui la rabbia di Loredana.

