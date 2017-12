Il blu è stato proposto da moltissimi stilisti nelle collezioni per l’autunno inverno 2017-18. La palette di colori per l’autunno inverno 2017 pone in testa ai trend del momento proprio il blu, specialmente nella sfumatura blu navy peony. Le nuance più scure, come quelle proposte tra gli altri da Armani, Dior e Chanel, si prestano alle occasioni più serie e formali, e suggeriscono un’idea di raffinata sobrietà: per smorzare questo stile un po’ austero, si può accostare un accessorio in nuance più brillante, come il blu chiaro o il turchese, o addirittura con tinte a contrasto, anche molto vivaci. Per le occasioni eleganti, invece, la bellezza di un abito di pizzo blu scuro non conosce rivali: lo si indossa così com’è, in total look raffinato, oppure con accessori chic e preziosi, e a colori come l’argento o il nero, o ancora illuminato da paillettes e brillantini.

Il blu si sposa bene con quasi tutti i colori ma per questa stagione non ci sono dubbi: le tendenze del momento lo impongono in combinazione al burgundy, una gradazione molto luminosa di vinaccia, con il giallo nelle sue sfumature più scure e con il nero, accostamento che non è più un tabù, anzi! Molto sofisticato anche l’abbinamento con il tortora e più in generale con tutta la palette di tinte neutre. Chi preferisce outfit più frizzanti, non potrà resistere al mix con fucsia, arancio o aragosta, per riportare un po’ d’estate anche nelle giornate più buie in pieno inverno!

Le proposte in blu degli stilisti per l’autunno inverno 2018.

Decisamente vibranti e persino un po’ aggressive sono le sfumature più chiare rispetto al blu navy, come il Blu Reale, e i look in cui il colore si veste di sfumature metalliche, come si è visto nelle collezioni di Genny, Oscar de La Renta e Saint Laurent. La collezione di Dior riscopre le sfumature intense e calme del blu. Poche stampe – eccezion fatta per il check e per le lavorazioni in oro -, velluto, tulle e denim in prima linea. Un po’ à la française, un po’ principessa e un po’ maschiaccio.

La donna di Maria Grazia Chiuri è femminile senza ostentazioni: l’ex fashion director di Valentino crea per Dior una serie di look che ricordano il cielo e le sue innumerevoli nuance. Le sfumature sono, appunto, quelle del blu. A colpire è l’intensità della colorazione su alcuni tessuti, in particolare la gonna in tulle che ricorda una nuvola. Soffice e delicata si sdrammatizza con un maglione oversize. Infine, per un’idea in più, si può optare per le sfumature cobalto, come quelle proposte da Versace e da Saint Laurent. In ogni caso, qualunque sia la tonalità scelta, il blu non tradisce e ci regalerà sempre un look raffinato e di fascino intramontabile.

