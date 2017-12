E’ arrivata la stagione delle fiere e dei mercatini di Natale 2017. Questi sono luoghi perfetti dove andare alla ricerca di qualche curiosità da regalare ad amici o parenti, o da acquistare per decorare la propria casa, ma soprattutto sono posti nei quali ci si può lasciare travolgere da un’atmosfera magica che solo certe festività riescono a trasmettere. Ogni anno il mese di dicembre è ricchissimo di mercatini e occasioni di Natale che colorarono i grandi e piccoli centri lombardi per una serie di weekend e giornate sotto il segno del regalo più bello per grandi e piccini.

Anche Pavia nell’ultimo mese dell’anno sarà ricca dei colori e delle luci del Natale che arrivano direttamente dal Nord Europa e da un borgo del Tirolo, nel cuore della città, presso la centralissima Piazza della Vittoria, fino al 28 dicembre.

I mercatini di Natale 2017 a Pavia.

Per la festa più attesa dell’anno, come sempre, sarà addobbata a festa e ospiterà la storica pista di pattinaggio sul ghiaccio, che resterà in città fino alla metà di gennaio 2018.E, fino al 28 dicembre, sempre piazza della Vittoria sarà popolata da tante casette di legno in stile tirolese che coloreranno lo shopping natalizio in città, tra le mille luci e colori del Natale.

Dalle 9,30 alle 19,30, l’atmosfera sarà quella dell’attesa per il Natale e della bella frenesia della caccia al regalo più adatto per stupire i membri della famiglia e gli amici più cari. Ci sono tante idee regalo, tra bigiotteria di stile contemporaneo e vintage, ceramiche raku, cappellini, sciarpe e guanti, libri, gioielli fatti a mano e artigianato dei paesi latino-americani, giocattoli.

Tutti prodotti fatti da una serie di artigiani che lavorano metalli e altri materiali, per personalizzare al meglio i regali che possono trovare spazio sotto gli alberi di Natale delle case dei pavesi. Ideato dall’associazione Asperta, il mercatino di Natale è a Pavia da oltre vent’anni, per portare in città il meglio dell’artigianato italiano e internazionale per l’abbigliamento, la casa, l’intrattenimento, tra una passeggiata in centro, un aperitivo nei bar della piazza e tante bancarelle dove curiosare alla ricerca di una serie di sorprese da mettere sotto l’albero.

Inoltre la visita al Mercatino di Natale di piazza della Vittoria può essere combinata con altre opportunità, per visitare mostre come quella dedicata al fotografo francese Robert Doisneau Pescatore d’immagini al Broletto e L’Africa tra realtà e immaginario. La scoperta del Regno del Benin alla Residenza Universitaria Biomedia del Collegio Universitario Santa Caterina di Pavia.

