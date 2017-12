Pomeriggio 5 con Barbara D’Urso è stato sospeso per la pausa natalizia: la reazione del pubblico. Gli spettatori nel corso della settimana hanno avuto modo di vedere che la trasmissione non è stata trasmessa su Canale 5 così come è accaduto in tutti questi mesi. L’appuntamento con il programma della D’Urso, infatti, è diventato uno dei più seguiti del daytime di Canale 5 con una media di oltre due milioni e mezzo di spettatori e uno share che sfiora il 20%.

L’interruzione per pausa natalizia del programma campione di ascolti della D’Urso.

Pomeriggio 5 uno dei gioiellini della programmazione di Canale 5 e Barbara D’Urso è diventata una delle colonne portanti dell’azienda, in grado di assicurare ascolti ben al di sopra delle aspettative anche di domenica con la trasmissione Domenica Live. Come ha spiegato la stessa D’Urso in una recente intervista al settimanale ‘Oggi’, dove la vediamo in copertina in splendida forma, il budget delle sue trasmissioni continua ad essere lo stesso da anni, ma nonostante questo lei e i suoi autori riescono a realizzare una trasmissione in grado di attrarre il pubblico che li premia ogni settimana.

Per questo motivo sono tantissimi gli spettatori di Pomeriggio 5 che in queste ore si stanno chiedendo che fine abbia fatto la trasmissione di Barbara D’Urso dal palinsesto di Canale 5: perché non sta andando in onda? La sospensione del talk show è dovuta solo ed esclusivamente alla pausa natalizia. Pomeriggio 5 non sarà trasmesso fino al prossimo 6 gennaio 2018. Una pausa decisamente lunga che non fa tanto bene neppure agli ascolti di Canale 5 in quella fascia oraria, perché la D’Urso con il suo talk show assicurava una media superiore al 19% di share mentre adesso i film natalizi riescono a garantire uno share che oscilla tra il 12 e il 14%.

