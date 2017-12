Serie A, torna il campionato con la 18esima giornata di Serie A. Ha aperto la giornata venerdì 22 alle 18 Chievo-Bologna (conclusasi 2 a 3), alle 20.45 c’è Cagliari-Fiorentina (conclusasi 0 a 1), il resto si giocherà oggi pomeriggio, sabato 23: alle 12.30 Lazio-Crotone, alle 15 cinque gare tra cui Napoli-Sampdoria e Sassuolo-Inter; chiudono Milan-Atalanta alle 18 e Juventus-Roma alle 20.45.

Serie A: le partite di sabato 23 dicembre 2017.

Si gioca sabato, ore 12.30, Lazio-Crotone. Nella Lazio, Immobile rientra dalla squalifica e si riprende il posto al centro dell’attacco; a supporto del centravanti campano ci saranno Milinkovic e Luis Alberto, entrambi a segno nel 3-3 di Bergamo con l’Atalanta. Sabato, ore 15 Genoa-Benevento, Spal-Torino, Udinese-Verona.

Sempre alle ore 15 Napoli-Sampdoria. Dopo aver segnato all’Udinese in Coppa Italia entrando dalla panchina, Insigne è pronto a rientrare dal 1′ nel 4-3-3 di Sarri, dove troveranno spazio anche gli altri “titolarissimi”. Hysaj a destra e Mario Rui a sinistra, con Allan, Jorginho e Hamsik a centrocampo.

Anche Sassuolo-Inter si gioca alle ore 15. Squalificato Vecino, Spalletti pensa di arretrare Borja Valero davanti alla difesa con Gagliardini.

Sabato, alle ore 18 si gioca Milan-Atalanta. Suso e Romagnoli dovranno guardare i compagni dalla tribuna, causa squalifica, e Gattuso li sostituirà con Calhanoglu e Zapata. In serata alle ore 20.45 il big match Juventus-Roma. Ancora out Buffon, in porta ci sarà l’ex giallorosso Szczesny. Oltre al ritorno da titolare di Dybala, partiranno titolari anche Douglas Costa e Mandzukic. Mai in discussione Higuain, nel ruolo di centroavanti. Il tecnico giallorosso Di Francesco, che allo Stadium dovrebbe puntare su nomi sicuri: Perotti ed El Shaarawy sono i favoriti per giocare ai lati di Dzeko.

