Questo sabato, 23 dicembre 2017, Verissimo si prepara a festeggiare il Natale con una puntata speciale ricca di emozioni, canzoni e sorprese. Ospiti di Silvia Toffanin: il grande Al Bano, la regina delle sigle dei cartoni animati Cristina D’Avena e Sergio Sylvestre, cantante statunitense, diventato noto in Italia per aver vinto la quindicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Sempre rimanendo in ambito di … Amici, sarà ospite Federica Carta, terza classificata ad Amici 16, e che ha conquistato le classifiche con Federica, il suo primo album. Insieme a lei il rapper Shade con cui ha registrato il singolo “Irragiungibile”.

Gli altri ospiti della puntata di Verissimo di sabato 23 dicembre 2017.

E ancora, saranno a Verissimo Paola Cortellesi e Antonio Albanese, presto al cinema nella commedia “Come un gatto in tangenziale”. Per i più piccoli una dolcissima sorpresa: saranno in studio per fare gli auguri al pubblico di Verissimo Masha e Orso, i due amatissimi protagonisti della serie animata russa iniziata nel 2009, basata su una storia per bambini tradizionale russa. Infine, per lo spazio dedicato a Il Segreto, intervista al super protagonista di questa stagione della soap Hernando Dos Casas, alias Angel De Miguel.

