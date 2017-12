Verissimo, i nuovi look di oggi, sabato 23 dicembre 2017. Oggi, sabato 23 dicembre 2017, ci aspetta una nuova puntata di Verissimo ricca di ospiti pronti a confidarsi alla conduttrice Silvia Toffanin che intervisterà il vincitore della quindicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, Sergio Sylvestre. Cantante statunitense innamoratosi della Puglia e trasferitosi dunque in Italia, a Lecce, nel 2012, è in studio con pantaloni e camicia nera, e giacca color vinaccio in suede, con decorazioni da medaglia al merito su antiche divise militari sul colletto e sui polsi.

Gli outfit degli ospiti e di Silvia Toffanin a Verissimo.

Ospiti in studio anche Federica Carta, cantautrice terza classificata del talent Amici, sedicesima edizione, e in cima alle classifiche con Federica, il suo primo album, e il rapper torinese Shade. I due hanno inciso insieme il singolo “Irraggiungibile”. Shade veste come l’etichetta da rapper gli impone: jeans, felpa oversize bianca, giubbotto nero altrettanto largo in stile giocatore di baseball in trasferta, con il suo nome d’arte ricamato, pendagli vari al collo.

Federica Carta invece, più romanticamente, indossa un abito, composto di blusa scivolata e chiusa ai polsi con bottoni e scollo a V, e lunga gonna plissettata bicolor verde e nera. Opta invece, deviando dal tracciato suo consueto black and white, per il turchese, la conduttrice Silvia Toffanin. Blusa con scollo generoso a V, pantaloni a vita alta un po’ pin-up anni ’50, bottono profilati ai lati.

