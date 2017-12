Guida Tv, tutti i programmi tv di stasera, domenica 24 dicembre 2017, sulle reti Rai, Mediaset, La7

Guida tv completa di stasera domenica 24 dicembre 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questa domenica, sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmessa la Santa Messa di Natale celebrata da Papa Francesco. Su Rai 2 andrà in onda il film Disney Froozen – Il regno di ghiaccio. A causa di una profezia, nel regno di Arendelle impera un gelido inverno destinato a durare finché l’incantesimo di ghiaccio non verrà spezzato. A prendere in mano le sorti di Arendelle sono i due giovani e coraggiosi Anna, vivace e sognatrice, e Kristoff, prode montanaro forse un tantino impacciato. Su Rai 3 andrà in onda il film Uno sguardo dal cielo. Il reverendo Henry Biggs si divide tra la moglie Julia ed i fedeli della sua comunità. Inevitabilmente il matrimonio ne risente e, come se non bastasse, Biggs se la deve vedere anche con un avido speculatore edilizio.

Guida tv di stasera, domenica 24 dicembre 2017: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera, domenica 24 dicembre 2017 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film Assassinio sull’Orient Express. Un ricco industriale è stato brutalmente assassinato. Il corpo martoriano da numerose coltellate. A Hercule Poirot il compito di scoprire l’omicida. Su Canale 5 vedremo il Concerto di Natale in Vaticano. Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda il film Una poltrona per due. Stasera La7 trasmetterà il film La vita è meravigliosa. Sotto una nevicata tremenda, alla vigilia di Natale George Bailey, padre di famiglia che si crede sull’orlo della bancarotta, è disperato e vuole morire gettandosi nel fiume, ma gli si avvicina un curioso personaggio, Clarence Odbody. Si tratta di un quasi-angelo, cui manca una buona azione per diventarlo a tutti gli effetti. Clarence mostra a George come sarebbe stato brutto il mondo se lui non fosse mai esistito. George torna alla vita trovando amici e solidarietà.

