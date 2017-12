Linea Verde, le anticipazioni di oggi domenica 24 dicembre 2017: Vigilia di Natale in Puglia nel “Triangolo Bianco”! Un nuovo appuntamento ci attende oggi con il programma itinerante di successo di Rai1 Linea Verde. Oggi domenica 24 dicembre 2017, alle 12.20, in occasione della vigilia di Natale, su Rai1 Linea Verde porterà i telespettatori in viaggio in Puglia, nella Valle d’Itria, nel “Triangolo Bianco” di Martina Franca, Locorotondo e Cisternino.

È qui che con Daniela Ferolla e Patrizio Roversi tra trulli e masserie, tra storia e agricoltura, tra ulivi, vigneti secolari e boschi, tra tradizione e fermento di modernità, raccoglieranno gli ingredienti per preparare il pranzo del 25 dicembre, con tanto di orecchiette alle cime di rapa, stracotto d’asino e bollito di bue munito delle sue salsine. Alla fine della puntata tutti gli ospiti sono invitati alla realizzazione di un presepe vivente in un’antica stazione di posta in una grotta. Appuntamento a tra poco su Rai1 con una nuova puntata di Linea Verde!

