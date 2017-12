Natale 2017 e Capodanno 2018: un’acconciatura può davvero dare carattere a tutto il look, allo stesso modo di uno smalto o di un trucco particolare. Ecco le più in voga da sfoggiare per Natale e Capodanno 2017. Onde, trecce, nastri di velluto, mini o maxi, per impreziosire code alte o chignon, ma anche cerchietti e accessori gioiello, perfetti per un bob o un pixie alla garçonne, tra i grandi protagonisti della prossima stagione.

Le principali tendenze capelli per le feste: trecce e code alte… in testa.

A Natale meglio scegliere qualcosa di semplice, da realizzare anche in casa. Di solito infatti quella del 25 dicembre è la festa che concede meno tempo, specie per chi lo trascorre in casa con la famiglia riunita. Il consiglio è di prenotare il vostro appuntamento dal parrucchiere con un po’ di anticipo per sistemare taglio e colore se ne avete bisogno e poi realizzate da sole il look per la serata. L’imperativo di stagione è un mood effortless chic, che letteralmente sta per chic senza sforzo, quindi le esagerazioni sono bandite. Basta un dettaglio. Dal classico cerchietto, perfetto sia sui capelli lunghi che su quelli più corti, come insegna Cara Delevigne a un fiocco di velluto da legare intorno a una coda bassa. Oppure si può prendere ispirazione dal look minimal ma sofisticatissimo della modella Bella Hadid che con una semplice e tiratissima coda alta mette in risalto i lineamenti.

A Capodanno, invece, si può osare un po’ di più, con un’acconciatura fatta dal parrucchiere. Dalle code, meglio se leggermente messy, più vaporose, alle fishtail impreziosite da fermagli, come quelle realizzate da Sam McKnight per l’ultima sfilata di Chanel ad Amburgo, fino ai suggerimenti dai red carpet e dai social, come gli chignon passepartout dell’hairstylist californiano Anh Co Tran, sofisticiati di giorno, irresistibili di sera. Altra acconciatura cui ispirarsi quella scelta da Alberta Ferretti per la sfilata FW 2018: trecce, meglio se medio e lunghe, iper femminili, decorate da romantici fiocchi e fermagli preziosi,

