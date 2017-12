Oroscopo Paolo Fox, la classifica della settima e le anticipazioni di Mezzogiorno in Famiglia. Nel weekend prenatalizio, su Rai2 l’atmosfera di festa conquisterà gli studi di “Mezzogiorno in famiglia”, con la sfida tra i due comuni che si contenderanno l’ultimo Gonfalone dell’anno. Con Massimiliano Ossini, Adriana Volpe e Sergio Friscia, sabato 23 e domenica 24 dicembre a partire dalle 11.00, si assisterà al mix di giochi, musica e divertimento con protagonisti i comuni di Castelfranco Piandiscò (Ar) e Pescocostanzo (Aq).

Dalle loro piazze principali, Claudia Andreatti ed Elena Ballerini racconteranno bellezze e tradizioni, mentre in studio Stefano Masciarelli e Tania Zamparo saranno i loro supporter d’eccezione. Gli spazi musicali saranno affidati al Maestro Gianni Mazza e le DJ Jas e Jay, mentre domenica Paolo Fox l’ultima classifica dell’oroscopo del 2018. Premio di fine stagione per il comune vincitore sarà anche per questa edizione uno scuolabus giallo fiammante.

Oroscopo Paolo Fox, la classifica dal 24 al 31 dicembre 2017.

Dodicesimo posto nella classifica della settimana valida dal 24 al 31 dicembre 2017 per il segno zodiacale dell’Ariete, undicesimo per il Sagittario, decimo per l’Acquario, nono per il Cancro, ottavo per il Leone. Alla settima posizione troviamo la Bilancia. In zona alta al sesto posto c’è il segno dei Gemelli, al quinto troviamo i Pesci, mentre al quarto c’è lo Scorpione. In zona podio al terzo posto c’è il Capricorno, al secondo troviamo la Vergine ed in testa alla classifica al primo posto troviamo il segno del Toro!

Oroscopo Paolo Fox, il riepilogo della classifica dal 17 al 24 dicembre 2017.

Vi facciamo un breve riepilogo della classifica dei segni svelata domenica 17 dicembre 2017 da Paolo Fox a Mezzogiorno in Famiglia, valida dal 17 al 24 dicembre 2017. Al dodicesimo posto troviamo la Bilancia, all’undicesimo il segno zodiacale dell’Ariete. Decima posizione per il Cancro, nono posto per il Leone, ottava posizione per i Gemelli. Settimo posto per l’Acquario. Sesto posto c’è il segno dei Pesci. Quinta posizione per il Toro, quarta per il Sagittario. Terzo posto troviamo il segno della Vergine, al secondo c’è lo Scorpione, ed in testa alla classifica il primo posto è occupato dal Capricorno.

