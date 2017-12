Amnistia e carceri, le ultime news al 25 dicembre 2017. Nei giorni scorsi il consiglio dei ministri ha l’approvato i decreti attuativi della riforma penitenziaria. Soddisfatti sono Rita Bernardini, che martedì scorso aveva intrapreso un nuovo sciopero della fame per sollecitare l’approvazione dei decreti, ed il ministro della giustizia Andrea Orlando. A Radio Radicale, Orlando ha commentato il via libera alla riforma dell’ ordinamento penitenziario da parte del consiglio dei ministri: “Ho sempre detto che senza impegno dei radicali, senza il messaggio alle Camere dell’allora Presidente Napolitano e senza le parole del Papa, e l’impegno del Presidente della Repubblica, queste riforme non sarebbero state approvate. Se si deve citare una forza politica devo ringraziare i radicali. A volte loro diffidavano delle reali opportunità di riuscita di questo lungo percorso e per questo mi sono sentito messo in mora da loro, ma senza questo stimolo non saremmo arrivati dove siamo arrivati. La battaglia pubblica e politica l’hanno fatta i radicali”.

Le ultime news dal mondo del carcere: i detenuti fanno gli auguri a Papa Francesco.

I detenuti del carcere romano Rebibbia oggi, 25 dicembre, interverranno all’interno della striscia quotidiana “Il Vangelo Dentro” e faranno gli auguri di buon Natale al Papa e agli ascoltatori. I detenuti, inoltre, riflettono su questo momento particolare della loro vita in cui stanno scontando la pena per i crimini commessi, e parlano del perdono. Qui puoi trovare tutte le ultime news su amnistia, indulto e carceri.

