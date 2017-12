Guida tv completa di stasera lunedì 25 dicembre 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo lunedì sulla prima serata delle tre reti nazionali. Su Rai 1 verrà trasmesso il film Belle & Sebastian – L’avventura continua. Nel villaggio è stata celebrata la fine della Seconda Guerra Mondiale. Sébastien è cresciuto, ora ha 10 anni, è intraprendente e un po’ discolo, ama i prati e la montagna e con Belle attende impaziente il ritorno di Angelina, nipote del più affettuoso César, il nonno acquisito. Ma Angelina non torna. E’ scomparsa dopo un incidente aereo nel cuore delle foreste transalpine e l’intero villaggio ha ormai smesso di aspettarla: tutti la danno per morta. A non aver perso la speranza sono proprio César, Sebastian e Belle. Il ragazzo, lungi dal rassegnarsi, decide di andare a cercarla insieme al nonno e al suo inseparabile amico a quattro zampe. Su Rai 2 andrà in onda il celebre e leggendario programma Voyager – ai confini della conoscenza. Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda ReportBig Hero 6.

Guida tv di stasera lunedì 25 dicembre 2017: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Rete 4 andrà in onda il film Sette sposi per sette fratelli. Nell’Oregon banda di fratelli tagliaboschi ha qualche difficoltà a trovar moglie, pur essendo giovani e prestanti. Per risolvere la situazione, i nostri eroi compiono una specie di moderno ratto delle Sabine… Su Canale 5 vedremo il film Il peggior Natale della mia vita. Alberto, da poco guarito da una malattia grave, invita nel suo Castello alle pendici del Monte Rosa Giorgio, suo vice in azienda e amico, con sua moglie Clara e sua figlia Margherita, al nono mese di gravidanza. Al castello c’è anche la figlia di Alberto, Benedetta, anche lei incinta e amica di Margherita, e presto arriverà anche Paolo, il marito della stessa Margherita. Quando quest’ultimo arriva al castello ne combina, suo malgrado, una dopo l’altra rischiando di mandare all’aria la vacanza dell’allegra combriccola. Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda il film Now you see me – I maghi del crimine. Stasera La7 trasmetterà il film La gang del bosco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA