Natale Vip 2017, i progetti di Michelle Hunziker. All’indomani del Natale Michelle Hunziker racconta i progetti per il futuro e rivela: “Sole desidera tanto un fratellino per Natale e io le ho spiegato che non è una cosa così veloce, ci vuole tempo”, così Michelle Hunziker scherza raccontando al settimanale ‘Oggi’ cosa vorrebbero trovare sotto l’albero questo Natale le sue figli più piccole.”Faremo una grande festa con tutta la famiglia in casa. Per quanto riguarda i desideri, le mie piccole ne hanno moltissimi e va bene cosi. Vedono tanta pubblicità in tv e sono ancora un po’ confuse. Vogliono i Cicciobello che possono piangere, fare pipì e parlare come i bambini. Li amano molto. Infine desiderano i mini-pony del film ‘My little pony’. Insomma, a ben guardare non sono troppe cose”, ha spiegato la conduttrice di origini svizzere.E se Michelle ogni tanto mette dei paletti alle figlie, ci pensa papà Tomaso a viziarle.

“Per lui è impossibile dire di no. Lavora tutto il giorno e quando torna a casa si comporta proprio come uno sugar-daddy, uno zucchero di papà”, ha detto. Poi la Hunziker ha raccontato come sono andati i festeggiamenti per i tre anni di matrimonio con Trussardi, celebrati lo scorso 10 ottobre. “E’ stata una grande festa. Non è soltanto il giorno delle nozze, ma anche il compleanno di Sole e di mia madre. Così, durante il giorno si è festeggiato alla grande, mentre la sera Tomaso e io abbiamo organizzato in casa una romantica cena a lume di candela. Non ci siamo fatti grandi doni, a parte questa cena tra noi due, ma Tomaso mi ha regalato e mi regala molto del suo tempo”, ha concluso.

Milly Carlucci racconta il suo Natale!

Milly Carlucci trascorrerà le Feste di Natale in famiglia. La conduttrice ha raccontato di essere particolarmente felice perché i suoi due figli torneranno a Roma da Londra, dove vivono e lavorano, per festeggiare questo periodo con lei.”Il mio desiderio più grande è stato già esaudito, perché riusciamo a fare il Natale tutti insieme. Non era scontato, ormai i figli sono grandi e lavorano all’estero. Angelica è un’imprenditrice e quando sei padrona di te stessa pensi di avere larghe sacche di libertà, ma non è vero, è il contrario, sei quella che deve coprire tutti i ruoli e, dunque, non hai mai respiro. Fortunatamente però è riuscita a prendersi qualche giorno per venire a Roma”, ha raccontato la Carlucci.

“Patrick è soltanto da poco che è entrato in una grande multinazionale ed è proprio l’ultima ruota del carro, ha una settimana di ferie all’anno, queste aziende anglosassoni ti mettono sotto, ti fanno lavorare tanto, ma io sono contenta, almeno così impara l’etica del lavoro, impara cosa vuol dire meritarsi uno stipendio. Comunque anche lui riesce a tornare. Sospiro di sollievo. Perché papà ha 90 anni e non è stato bene negli ultimi tempi, sarebbe stato uno strapazzo farlo spostare per andare a Londra da loro. Per cui sono felice di poter riunire la famiglia qui a Roma”, ha aggiunto. Cosa farà invece Milly la sera dell’ultimo dell’anno? “San Silvestro lo trascorrerò con gli amici. Tranquillamente, a casa. Anche perché non è che posso lasciare solo papà. Non lo farei mai e per nessun motivo al mondo. Il brindisi sarà dunque ancora in famiglia. Viaggiando tanto, per me, comunque, la vera festa è rilassarmi a casa mia, ancorare la ‘barca’ e starmene lì, nel mio porto, a dondolarmi. È un atto di amore nei confronti di me stessa”, ha concluso.

Natale Vip 2017, i trucchi scintillanti di Cheryl Tweedy e Nicole Scherzinger!

La bellissima cantante Cheryl Tweedy ama i trucchi scintillanti ma discreti da mettere durante le Feste. La cantante, che insieme al collega Liam Payne ha un figlio di nove mesi, Bear, ama sfoggiare un look più vivace durante i party di Natale ma non vuole essere eccessiva. Ha detto di amare un po’ i glitter e vorrebbe mettere un po’ in risalto gli occhi, ma senza esagerare. La Tweedy ha anche ammesso di non essere proprio al top della forma dopo una serata fuori con gli amici. Per lei ci vogliono un’alimentazione bilanciata e dell’esercizio fisico per poter sfoggiare un bel colorito, ma essendo una neomamma il tempo è davvero poco, quindi Cheryl ha imparato dei trucchetti per velocizzare la sua routine quotidiana.

Nicole Scherzinger passerà il suo primo Natale a Los Angeles. La cantate è molto eccitata all’idea che la sua famiglia volerà in California per passare le Feste insieme nella sua nuova casa. Nel 2014, Nicole lavorava a Londra e aveva fatto arrivare sua madre nel Regno Unito per passare il Natale con lei e insieme erano state benissimo e avevano cucinato le stesse cose sia per il Thanksgiving che per Natale. L’ex Pussycat Dolls ha recentemente ammesso di essersi persa alcune cose importanti della sua vita privata per dedicarsi alla carriera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA