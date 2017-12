La Messa di Natale oggi 25 dicembre 2017 ed il collegamento con A sua immagine. Il Natale di “A Sua Immagine”, lunedì 25 dicembre alle 10.30 su Rai1, in un itinerario fra bellezza e solidarietà che ci condurrà proprio alle porte di Roma, a Frosinone dove, insieme ai volontari di “Nuovi Orizzonti”, si incontreranno i volti e le storie di persone che vivono in condizioni di assoluta povertà; nel carcere di Regina Coeli, dove si festeggerà il Natale con i detenuti e poi in un presepe vivente solidale e di grande fascino messo in scena proprio accanto alla Basilica di San Giovanni in Laterano. In studio, con Lorena Bianchetti, Giuseppe Lorizio, teologo della Pontificia Università Lateranense e suor Paola per raccontare il vero e più profondo significato della festa più attesa dell’anno, il Santo Natale.

Papa Francesco, la Messa di Natale oggi 25 dicembre 2017 e la benedizione Urbi ed Orbi da Piazza San Pietro.

Paolo Balduzzi, in diretta da San Pietro, farà conoscere da vicino il presepe e l’albero della piazza più famosa del mondo. Alle 10.55 la linea passerà alla Santa Messa, come sempre in onda in diretta su Rai1. La celebrazione eucaristica di questa settimana verrà trasmessa dalla chiesa del Gesù in Roma. La regia della ripresa televisiva sarà affidata a Gianni Epifani, mentre il commento sarà di Elena Bolasco. Subito dopo la celebrazione la linea passa al TG1 per la benedizione di Papa Francesco Urbi et Orbi da piazza San Pietro.

