In questi giorni sono state rivelati i primi nomi dei nuovi naufraghi. Mancano poche settimane al debutto della tredicesima edizione del reality show “Isola dei Famosi”condotto da Alessia Marcuzzi, che andrà in onda su Canale 5, con la straordinaria presenza di Stefano De Martino come nuovo inviato al posto di Stefano Bettarini.

Svelati i nomi concorrenti dell’Isola dei famosi 2018.

Le prime anticipazioni sul cast di questa edizione dell’Isola dei famosi rivelano la partecipazione di Francesco Monte, diventato il fidanzato d’Italia dopo che essere stato lasciato in diretta tv al Grande Fratello Vip da Cecilia Rodriguez. La quale ha intrapreso una nuova relazione con Ignazio Moser, che sta continuando nel migliore dei modi. Francesco Monte, ha accettato l’invito della produzione dell’Isola e dal 22 gennaio sbarcherà in Honduras per questa nuova esperienza. Nel cast saranno presenti anche Eva Hengher, Bianca Atzei e l’esuberante Elettra Lamborghini che per la prima volta parteciperà ad un reality show italiano, poi Alessia Mancini, Chiara Nasti, Marco Ferri e Corrado Mancini.

Eva Hengher, ex attrice a luci rosse che in questi ultimi anni è diventata uno dei volti di punta dei programmi di Barbara D’Urso nelle vesti di opinionista. Bianca Atzei, il cui nome è stato confermato su Twitter dall’autore del reality show Gabriele Parpigli.

Isola dei Famosi 2018: nel cast un concorrente non famoso.

Una delle novità di questa nuova edizione riguarderà la partecipazione nel cast di un concorrente non famoso che verrà scelto dal pubblico da casa e da quello social che seguirà il reality show. Chiamato “Saranno isolani” che servirà proprio a decretare il nome del naufrago non vip di questa tredicesima edizione dell’Isola dei famosi.

