Guida Tv, i programmi tv di stasera, martedì 26 dicembre 2017 sulla Rai, Mediaset, e La7

Guida tv completa di stasera martedì 26 dicembre 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo martedì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmesso il film Natale all’improvviso. La famiglia Cooper si riunisce per la vigilia di Natale, ma una serie di visite inattese e di eventi improbabili sconvolge i piani della serata, riportando a galla i segreti rimasti nascosti nelle maglie del tempo. La serata finirà per portare tutti i presenti verso una sorprendente riscoperta dei legami familiari e dello spirito della festa. Su Rai 2 andrà in onda la partita di Coppa Italia dei quarti di finale Lazio – Fiorentina. Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il film Hugo Cabaret. Siamo a Parigi, nel 1930. Alla stazione dei treni vive un dodicenne orfano che, per sopravvivere, è costretto a qualche furtarello. Povero e solo, il ragazzino ha mille risorse e un robot tutto rotto lasciatogli dal padre. Quando s’imbatte in Isabelle, una ragazza eccentrica, il ragazzino esce dal guscio e inizia un mirabile e surreale viaggio a cavallo tra fantasia e realtà, alla ricerca di se stesso e di un segreto su suo padre…

Guida tv di stasera martedì 26 dicembre 2017: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time sulle reti Mediaset. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film Il padrino, parte III. Don Michael Corleone ha gravi problemi di salute, per questo decide di ripulire i suoi affari instaurando una convivenza pacifica con le altre famiglie di New York. Poiché ha bisogno di un erede, su consiglio della sorella Collie, adotta l’ambizioso Vincent, il figlio di Sonny. Per una serie di eventi, però, il grande boss sarà costretto a scendere ancora una volta in campo… Su Canale 5 vedremo la serie tv Victoria, con gli episodi Scalata al trono e Differenze culturali. Su Italia 1 vedremo il film Il ciclone. La7 propone il programma di Andrea Purgatori Atlantide – Storie di uomini e di mondi, con nuovi documentari e racconti di storia che vanno dall’arte a momenti del nostro passato prossimo.

