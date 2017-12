Linea Bianca, le nuove anticipazioni. Linea Bianca in onda martedì 26 dicembre, alle ore 14.00 su Rai1, continuerà con uno dei suoi viaggi fra le cime e le montagne più belle d’Italia. Sarà una puntata speciale, saranno attraversate quattro valli e quattro diversi passi, tre provincie e due regioni distinte. Come si fa? Basta seguire il tragitto della Sellaronda, un percorso che permette di godere al massimo della bellezza delle Dolomiti, il tutto senza levarsi mai gli sci.

Linea Bianca, oggi martedì 26 dicembre 2017 la tappa a Sellaronda!

Ma non sarà una puntata dedicata unicamente allo sport, si racconteranno anche i benefici delle terme, la storia e la tradizione della cultura ladina, fra passato e presente, il folklore delle valli. Si approfondiranno le memorie che evocano montagne come il Pordoj e il Col di Lana, in un percorso che dai ricordi della guerra arriva ai pensieri dei ragazzi di oggi, per non dimenticare mai ciò che è stato. E in questi giorni di festa certo non mancheranno i racconti dei prodotti alimentari più particolari del territorio, con un occhio alla nostra salute. Ed ancora ci saranno le storie delle persone che vivono queste luoghi, le tradizioni e le vicende dei piccoli borghi. Anche nei giorni di festa Linea Bianca racconterà la vita delle montagne italiane.

