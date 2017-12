Una dama abbandonerà il Trono Over. Nelle puntate che andranno in onda a gennaio 2018, in cui verranno trasmesse le puntate del Trono Classico, gli spoiler rivelano che ci sarà un colpo di scena: una dama abbandonerà il programma condotto da Maria De Filippi. La dama, di cui ci riferiamo è Annamaria, molto spesso è stata criticata da Gianni Sperti e Tina Cipollari durante la trasmissione. La donna dai gusti molto difficili che ha mandato via spesso dei cavalieri che erano giunti in studio per conoscerla. È molte volte è stata accusata di partecipare al Trono Over non per trovare realmente un compagno, ma solo per trascorrere un po’ di tempo libero e avere un pizzico di visibilità.

Trono Over: Annamaria è accusata di avere un uomo al di fuori dello show.

Qualche settimana fa, la dama è stata fotografata nella sua città, Napoli, in compagnia di un ex corteggiatore. Tali scatti sono stati pubblicati da un noto sito di gossip. Nelle foto si vede perfettamente Annamaria con il signor Raffaele. Quest’ultimo, in passato, è stato un cavaliere del parterre senior e addirittura ha corteggiato la dama partenopea. I due sono stati paparazzati a Napoli, lo scorso 8 dicembre 2017 all’interno di un parco. Gianni Sperti ha accusato Annamaria di avere già un compagno e di aver preso in giro la redazione di “Uomini e Donne” e tutti gli uomini interessati a conoscerla. Annamaria ha negato ogni accusa, dichiarando che con quel uomo c’è solo un rapporto d’amicizia. Tuttavia, dopo le continue e numerose critiche, la dama partenopea ha deciso di lasciare la trasmissione. Infine, nelle nuove puntate seguiremo le nuove frequentazioni e ciò che accaduto dopo l’acceso scontro tra Giorgio Manetti e Anna Tedesco.

