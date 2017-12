Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 27 dicembre 2017

Amnistia e carceri, le news ad oggi, 27 dicembre 2017. Il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin nel giorno di Natale è stata nella struttura dell’Isola Solidale, struttura che accoglie persone condannate per reati, ma che si trovano ai domiciliari o in permesso premio e che non hanno punti di riferimento familiari per poter essere accolti., ed ha preso parte allo speciale pranzo natalizio organizzato nella struttura. Il presidente dell’Isola Solidale, Alessandro Pinna, ha commentato la visita della Lorenzin: “Una visita gradita del Ministro della Salute che da sempre è vicina alla nostra associazione. È stata una mattinata vissuta con quello spirito di famiglia e di semplicità che rappresenta un vero dono per i nostri ospiti alla vigilia del santo Natale”.

Le ultime news dal mondo del carcere ad oggi.

Un tema molto discusso ed importante strettamente correlato al dibattito sulle carceri, è quello dell’esecuzione penale esterna, ed infatti di quest’argomento si parla anche nei decreti attuativi della riforma dell’ordinamento penitenziario. A Latina, però, i posti disponibili per i lavori socialmente unici scarseggiano, come spiega il segretario della Caritas di Latina, Angelo Raponi: “C’è una netta forbice tra enti accreditati presso il Tribunale di Latina ed effettiva richiesta di soggetti inseriti nell’ambito del programma relativo all’esecuzione penale esterna”. La mensa della Caritas dovrebbe essere uno di quei luoghi dove dovrebbe avvenire il percorso di giustizia riparatoria dei detenuti. Per quanto riguarda la messa alla prova, sempre a Latina mancano ancora all’appello diversi comuni che hanno sottoscritto una convenzione con il tribunale per consentire ai detenuti di effettuare questo tipo di percorso che consente al detenuto di evitare la condanna facendo lavori socialmente utili. Qui puoi trovare tutte le ultime news su amnistia, indulto e carceri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA