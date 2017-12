Capodanno 2018: feste di piazza in tutt'Italia

Capodanno 2018 in piazza. In occasione del Capodanno 2018 si terranno concerti ed eventi nelle piazza di tutta Italia. A Milano si brinderà al nuovo anno in compagnia del rapper Fabri Fibra ed il cantautore Luca Carboni. Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con il Concerto di Capodanno in Piazza Duomo. Dalle 21 l’atmosfera si scalda con il dj set La discoteca Nazionale di RTL 102.5 e il DJ Gigi Resta. Conducono la serata Angelo Baiguini, Giorgia Surina, Paolo Cavallone e il conte Galè. Alle 22 salirà sul palco Luca Carboni ed a seguire Fabri Fibra. A Bari, Marco Mengoni sarà il protagonista del palco allestito a Piazza della Prefettura il 31 dicembre per salutare il nuovo anno.

Capodanno in piazza a Mantova, Asti, Salerno ed altre città.

Sono previsti eventi di piazza in tutta Italia per festeggiare il Capodanno 2018. A Mantova, in piazza Sordello si terrà il concerto di Max Gazzè, ad Asti la cantante Elisa sarà in Piazza Alfieri. In Piazza Amendola a Salerno canterà Fiorella Mannoia, mentre a Parma ci sarà Fedez ad animare il concerto di Capodanno. Il suo compagno d’avventure J-Ax si esibirà ad Olbia al Molo Brin ed a Cagliari arriva Malika Ayane in piazza Yenne. Palermo ospiterà Edoardo Bennato in Piazza Politeama. A Sassari troveremo Piero Pelù in Piazza Italia, mentre a Cosenza animeranno il Capodanno gli Skunk Anansie in Piazza dei Brusi. A Rimini si brinderà con Nina Zilli e Daniele Silvestri in Piazzale Fellini.

