J-Ax, Malika Ayane, Piero Pelù, Elio le Storie Tese e tanti altri big della musica, per brindare in tutte le piazze al nuovo anno! Ogni piazza avrà un big della musica italiana Un capodanno all’insegna della musica di qualità quello si svolgerà tra pochi giorni in Sardegna. Da nord a sud dell’isola nella notte di san Silvestro si esibiranno nomi importanti del calibro di Malika Ayane attesa nel capoluogo sardo, J-Ax a Olbia, Elio e le Storie Tese a Castelsardo, Piero Pelù a Sassari, Samuel (ex Subsonica) e gli Ofenbach ad Alghero. Concerti dunque per tutti i gusti musicali che si esibiranno in piazze super controllate.

Capodanno 2018: tanti big per i concerti in Piazza!

Tante infatti le ordinanze da parte dei sindaci riguardo al divieto dei botti, per un capodanno all’insegna del divertimento ma anche della sicurezza. Non solo musica. Se la musica la farà da padrona in quest’ultimo giorno del 2017, non mancheranno da nord a sud dell’isola anche spettacoli teatrali di comicità e intrattenimento, offerte gastronomiche all’insegna della tradizione ma anche dello street food per brindare tutti insieme. Per gli “alternativi” a Cagliari c’è l’imperdibile ‘Anno nou fest‘, organizzato da Sardegna Teatro al Massimo. Uno spettacolo che mixa musica e testi teatrali. Da segnalare anche i Modena City Ramblers che saranno a San Teodoro e Pino e gli Anticorpi a Santa Teresa di Gallura.

