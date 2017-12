Damiano David dei Maneskin, le ultime news e dichiarazioni ad oggi, 27 dicembre 2017

Damiano David è sempre più seguito, e piace davvero a tutti. Il frontman della band rivelazione di X Factor Maneskin lancia una provocazione: potrebbe benissimo finire sotto le lenzuola con una persona molto più grande. Lo ha raccontato in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Diva e Donna’. Quando il giornalista gli ha chiesto se avesse un prototipo di donna ideale, lui ha risposto: “Sono aperto a tutto, over, under, tanto sono single”.

Le ultime dichiarazioni del frontman dei Maneskin Damiano David.

Damiano, che per un soffio non ha vinto insieme ai compagni la finale del talent show musicale di Sky, ha poi parlato della reazione che il pubblico ha avuto confrontandosi con le loro performance sul palco. “Siamo già arrivati sul palco con l’etichetta di antipatici, siamo ‘coatti’ perché il coatto ha l’arroganza, l’irriverenza per non temere di confrontarsi con chi è più vecchio. Siamo adolescenti normali cui la vita da adolescenti va stretta. Il pubblico in Italia si è stufato del bravo ragazzo con gli occhi azzurri, che non dice parolacce e non fuma. Credo sia il tempo della rockstar che esagera e sfascia le stanze d’albergo. Nel video Chosen sono nudo e intorno c’erano 30 persone, ci piace sempre andare oltre”, ha raccontato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA