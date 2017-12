Detto Fatto, il look di Caterina Balivo ed i tutorial del 27 dicembre 2017

Caterina Balivo, il look a Detto Fatto, oggi 27 dicembre 2017. Torna oggi, 27 dicembre 2017, dopo la pausa natalizia, Detto Fatto, la simpatica trasmissione di Caterina Balivo con tanti tutorial interessanti. La conduttrice, sempre attenta al suo look, oggi ha scelto di indossare una mini gonna bianca ed una graziosa camicia fantasia con maniche a sbuffo. A completare il look sono delle scarpe rosse con tacco basso, mentre i capelli, lasciati sciolti sulle spalle, hanno delle morbide onde.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 27 dicembre 2017: cucina, make up, moda, fai da te.

Oggi, mercoledì 27 dicembre 2017, a Detto Fatto torna lo chef Matteo Torretta che propone una ricetta di spaghetti che possiamo proporre a Capodanno: si tratta degli spaghetti con crema di gamberi e pomodorini dolci. Tra gli ingredienti c’è anche lo zucchero a velo, per un sapore intenso e particolare. Archiviato il Natale, pensiamo al Capodanno, e Lina Powder propone un trucco scintillante per l’ultimo dell’anno, con brillantini sugli occhi e sulle labbra. Sempre in tema di Capodanno, Matteo Mora crea uno smoking tartan rosso per lo speaker radiofonico Pippo Pelo. A Detto Fatto Emanuela Tonioni ascolta la richiesta di una telespettatrice che desidera regalare alle sue amiche, per Capodanno, dell’intimo rosso, e realizza delle culotte di pizzo. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.

