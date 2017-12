Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo hanno passato le feste di Natale separati.Gigi D’Alessio, qualche giorno fa, durante un’intervista aveva rivelato che sarebbe stato insieme ad Anna Tatangelo a Natale. “Passerò le feste con Anna, con i figli: ci facciamo il Natale a Roma, torno nella mia Napoli per tre bagni di folla, e riscappo a casa per la fine dell’anno”. Tale affermazione è stata dichiarata in seguito ad un’altra rivelazione fatta sempre dal cantante napoletano, il quale aveva ammesso che lui e Anna non si erano mai lasciati. “I grandi amori non finiscono? Assolutamente. La verità è che io e Anna Tatangelo non ci siamo mai lasciati. I giornali di gossip scrivono solo cazzate. Le hanno attribuito dieci storie diversi in una settimana, figuriamoci, Anna è una ragazza seria”.

Gigi d’Alessio e Anna Tatangelo: coppia o separati?

I fatti, in realtà, sono apparsi diversamente, rispetto a ciò che è stato dichiarato nell’intervista. La Tatangelo, nelle foto e nei video caricati su Instagram Stories, non compare al fianco di Gigi D’Alessio. Diverse sono state le interpretazioni, c’è chi afferma che il cantante napoletano abbia preferito preservare la privacy della coppia, altri invece che abbiano trascorse le feste separati. Entrambi gli artisti infatti hanno dato gli auguri ai fan sui social ed è stata questa la prova definitiva del fatto che Anna e Gigi non stanno insieme, oltre al fatto che il piccolo Andrea non è con il papà per le feste natalizie. Il piccolo Andrea dovrà dividersi tra i due genitori per questi giorni di festa e che molto probabilmente passerà gli ultimi giorni dell’anno con Gigi D’Alessio. Inoltre, ricordiamo, che il cantante napoletano è in giro per il suo nuovo tour per cui trascorrerà il 27 e 28 dicembre a Napoli per un concerto finale che si terrà al Palapartenope di Fuorigrotta. Rimane un mistero cosa sia accaduto nei pochi giorni trascorsi dall’intervista in cui Gigi D’Alessio ha dichiarato che avrebbe trascorso il Natale con Anna Tatangelo. I fan rimangono comunque in attesa di risposte.

